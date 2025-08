Gaza – Suleiman Al-Obaid, ehemaliger Star der palästinensischen Fußballnationalmannschaft und gefeierter Spieler des Al Shatee Clubs, wurde am Mittwoch bei einem israelischen Luftangriff im Gazastreifen getötet.

Der 40-jährige offensive Mittelfeldspieler, der für sein Können und seine Führungsqualitäten auf dem Spielfeld bekannt war, soll zum Zeitpunkt des Angriffs in der Nähe einer Verteilungsstelle im Süden Gazas in einer Schlange auf humanitäre Hilfe gewartet haben. Sein Tod ist ein weiterer tragischer Verlust in dem anhaltenden Konflikt, der laut Angaben des Gesundheitsministeriums von Gaza seit dem 7. Oktober 2023 über 61.000 Palästinensern das Leben gekostet hat.

Al-Obaid, geboren am 24. März 1984, war eine beliebte Persönlichkeit im palästinensischen Sport, nachdem er sein erstes Länderspieltor für Palästina gegen Jemen bei der West Asian Football Federation Championship 2010 erzielt hatte. Er vertrat die Nationalmannschaft auch bei der Qualifikation für den AFC Challenge Cup 2012 und den Qualifikationsrunden für die Weltmeisterschaft 2014.

Sein Tod hat in der palästinensischen Sportgemeinschaft und darüber hinaus große Trauer ausgelöst. In den sozialen Medien wird um den Verlust eines „Helden auf und neben dem Spielfeld“ getrauert, der eine Frau und fünf Kinder hinterlässt.

Das Gesundheitsministerium im Gazastreifen berichtet, dass fast die Hälfte der palästinensischen Opfer Frauen und Kinder sind, wobei über 150.000 weitere Menschen verletzt wurden. Eine in The Lancet veröffentlichte Studie schätzt die Zahl der Todesfälle durch traumatische Verletzungen in Gaza bis Juni 2024 auf 64.260, wobei die Zahl noch höher ausfallen könnte, wenn indirekte Todesfälle mit einbezogen werden.

Während der Konflikt weitergeht, wächst die internationale Verurteilung der Aktionen Israels. Länder wie Irland, Spanien, Norwegen und mehrere lateinamerikanische und nahöstliche Staaten haben Erklärungen abgegeben, in denen sie die hohe Zahl ziviler Todesopfer verurteilen und einen sofortigen Waffenstillstand fordern.

Am 16. Mai 2025 veranlasste Israels Start der Operation „Gideon’s Chariots“, die darauf abzielte, die Kontrolle über den gesamten Gazastreifen zu übernehmen, mehrere Verbündete Israels dazu, mit Sanktionen zu drohen.

Der Internationale Strafgerichtshof erließ im November 2024 Haftbefehle gegen den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu und Verteidigungsminister Yoav Gallant sowie einen Hamas-Führer wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen. Der Internationale Gerichtshof prüft ebenfalls Vorwürfe des Völkermords in Gaza.

Menschenrechtsorganisationen, darunter Amnesty International und Human Rights Watch, haben Untersuchungen zu bestimmten Angriffen gefordert, darunter auch solche, die sich gegen Zivilisten richteten, die Hilfe suchten. Die Gaza Humanitarian Foundation (GHF), eine von den USA und Israel unterstützte Hilfsorganisation, wurde mit mehreren Vorfällen in Verbindung gebracht, bei denen Palästinenser getötet wurden, als sie versuchten, Zugang zu Nahrungsmitteln und Wasser zu erhalten.

Seit Ende Mai 2025 wurden laut Angaben des Gesundheitsministeriums von Gaza über 1.568 Palästinenser an oder in der Nähe von Hilfsgüterverteilungsstellen getötet und mehr als 11.230 verletzt.

Der palästinensische Fußballverband (PFA) berichtete, dass mit dem Tod von Al-Obaid die Zahl der seit Beginn des Konflikts getöteten palästinensischen Sportler auf 656 gestiegen ist, darunter über 430 Fußballer. Der PFA verurteilte den Angriff und erklärte: „Suleiman Al-Obaid wurde bei einem israelischen Angriff getötet, der sich gegen Zivilisten richtete, die im südlichen Gazastreifen auf humanitäre Hilfe warteten.“

Der Tod von Al-Obaid hat erneut Forderungen nach Rechenschaftspflicht und einem Ende der Gewalt laut werden lassen. „Er trug keine Waffen, sondern die Hoffnung auf Überleben“, schrieb der Nutzer @shameensuleman und sprach damit vielen aus der Seele, die seinen Tod als Symbol für die allgemeine humanitäre Krise in Gaza sehen.

