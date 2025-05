Teilen

Ankara – Die türkische Hauptstadt Ankara wurde am Donnerstag von einem schweren Erdbeben erschüttert.

Nach den neuesten Informationen der türkischen Katastrophenschutzbehörde AFAD ereignete sich um 15:46 Uhr ein Erdbeben der Stärke 5,2 im Bezirk Kulu der zentralanatolischen Stadt Konya. Die Tiefe des Bebens betrug 18,73 Kilometer. Das Erdbeben wurde in den Nachbarprovinzen, insbesondere in Ankara, gespürt. Das Kandilli-Observatorium gab die Stärke des Bebens ebenfalls mit 5,2 an.

In den sozialen Medien beschrieben Menschen vor Ort das Beben als „sehr stark“.

„In Konya Kulu hat sich ein Erdbeben der Stärke 5,2 ereignet. Angesichts des Erdbebens, das auch in den Nachbarprovinzen zu spüren war, haben AFAD und alle Teams unserer zuständigen Institutionen sofort mit der Suche vor Ort begonnen. Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es keine ungünstige Situation“, sagte Innenminister Ali Yerlikaya auf X.