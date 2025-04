Zentralasien: Europas neue strategische Chance

Ein Gastkommentar von Özgür Çelik

Die geopolitische Landkarte der Welt befindet sich im Umbruch – und mit ihr die Prioritäten der europäischen Außenpolitik. Während der Krieg in der Ukraine nach wie vor den Fokus der EU bindet, rückt eine Region verstärkt ins Blickfeld, die jahrzehntelang kaum Beachtung fand: Zentralasien.

Die wachsende Bedeutung dieser Region ist kein Zufall. Angesichts der geopolitischen Spannungen mit Russland und der strategischen Abhängigkeit von China sucht die EU nach Alternativen – sowohl wirtschaftlich als auch politisch.

Mit über 40 Prozent der ausländischen Investitionen in Zentralasien ist Europa bereits ein entscheidender Akteur. Doch nun geht es um mehr: eine strategische Partnerschaft, die über bloßen Handel hinausgeht.

📍We are in Samarkand for the first ever EU-Central Asia Summit.

Tomorrow we will launch a new Strategic Partnership with Central Asia.

It means we can rely on each other.

And in today’s world, this matters more than ever. pic.twitter.com/1PgS5HIVsU

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 3, 2025