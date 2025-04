Teilen

Ein Gastkommentar von Özgür Çelik

Bereits vor einem Jahr und erneut vor zwei Wochen habe ich die Aufmerksamkeit auf die geopolitischen Entwicklungen rund um den EU-Zentralasien-Gipfel und die strategische Position der Türkei gelenkt.

Heute sind diese Themen dringlicher denn je, da die Türkei vor bedeutenden geopolitischen Herausforderungen steht. Die Ereignisse des Zentralasien-Gipfels in Semerkand haben die geopolitische Landschaft nachhaltig verändert und die Türkei vor neue strategische Aufgaben gestellt.

Die Erklärung der zentralasiatischen Staaten, sich nicht nur gegen die Türkische Republik Nordzypern (KKTC) zu stellen, sondern auch die bestehenden UN-Resolutionen zur Zypern-Frage zu bekräftigen, unterstreicht den zunehmenden Druck auf die Türkei. Doch dies ist nicht der einzige Bereich, in dem die Türkei heute auf die Probe gestellt wird.

Ein umfassender Blick auf die geopolitische Positionierung und die langfristige strategische Ausrichtung der Türkei zeigt, dass das Land sowohl in der Türkischen Welt als auch in der europäischen und zentralasiatischen Diplomatie eine entscheidende Rolle spielen muss.

Die Türkei und der Zentralasien-Raum: Ein geopolitisches Drehkreuz

Der Zentralasien-Gipfel hat der Türkei vor Augen geführt, wie wichtig es ist, ihre Beziehungen zu den zentralasiatischen Staaten neu zu definieren.

Diese Länder, die historisch tiefe kulturelle und sprachliche Verbindungen zur Türkei pflegen, befinden sich an einem geopolitischen Scheideweg. Die zunehmende Nähe zu westlichen und europäischen Akteuren, die durch das Schließen von Wirtschafts- und Handelsabkommen sowie die politische Unterstützung der EU und der NATO geprägt ist, birgt sowohl Chancen als auch Risiken für die Türkei.

Die Türkei hat traditionell eine führende Rolle in der Türkischen Welt eingenommen. Sie hat die Verantwortung übernommen, die Interessen und das Wohl dieser Staaten zu vertreten. Doch in jüngster Zeit hat sie es versäumt, diese Partnerschaften zu festigen und weiter auszubauen.

Zentralasien, von Kasachstan über Usbekistan bis Turkmenistan, ist zu einem wichtigen geopolitischen Knotenpunkt geworden. Diese Region ist nicht nur reich an natürlichen Ressourcen, sondern auch strategisch von enormer Bedeutung für die Zukunft der Türkei.

Die Türkei muss eine aktive diplomatische Offensive starten, um ihre wirtschaftlichen und politischen Beziehungen zu den zentralasiatischen Staaten zu stärken. Dies könnte durch den Ausbau von Handelsabkommen, Infrastrukturprojekten und Investitionen in den Bildungs- und Technologiebereich geschehen.

Zentralasien ist nicht nur ein Schlüsselmärkte für türkische Produkte, sondern auch eine Region, in der die Türkei ihre Rolle als Brücke zwischen dem Westen und Asien weiter ausbauen könnte.

Die Herausforderung der geopolitischen Isolation

Die türkische Außenpolitik steht vor der Herausforderung, sich nicht nur gegen die politische Isolation der Türkischen Republik Nordzypern (KKTC) zu stellen, sondern auch gegen die wachsende westliche Einflussnahme in Zentralasien.

Diese Entwicklung hat das Potenzial, die traditionellen politischen Allianzen der Türkei zu untergraben. Europa und die USA, mit ihrem wachsenden Einfluss auf die zentralasiatischen Staaten, versuchen, die Türkei als geopolitischen Akteur in dieser Region zu verdrängen.

Die EU-Zentralasien-Politik, die auf wirtschaftlicher Zusammenarbeit, Menschenrechten und der politischen Stabilität der Region basiert, steht in starkem Kontrast zur strategischen Ausrichtung der Türkei, die ihre wirtschaftlichen Interessen durch den Ausbau regionaler Partnerschaften und unabhängige Diplomatie verfolgen möchte. Dies bedeutet, dass die Türkei ihre eigenen Interessen stärker definieren und eine neue geopolitische Strategie entwickeln muss, um ihre Rolle als regionaler Akteur zu sichern.

Die türkische Rolle in der EU-Zentralasien-Diplomatie

Der EU-Zentralasien-Gipfel hat der Türkei die Notwendigkeit vor Augen geführt, ihre diplomatischen Bemühungen zu intensivieren, um Zentralasien und Europa näher zusammenzubringen.

Die Türkei sollte als Brücke zwischen Europa und Zentralasien fungieren, indem sie ihre Beziehungen sowohl mit der EU als auch mit den zentralasiatischen Staaten weiter ausbaut. Hier könnte die Türkei ihre Rolle als Stabilitätsanker in der Region weiter etablieren und gleichzeitig als wirtschaftlicher Partner für Zentralasien auftreten.

Ein wichtiger Aspekt dieser Strategie könnte die Förderung von multilateralen Dialogen und Kooperationsplattformen sein, die nicht nur auf wirtschaftlicher Ebene, sondern auch im Bereich der Sicherheit und Entwicklung gemeinsame Interessen fördern.

Dies könnte durch die Initiierung von Wirtschaftsforen, Bildungsinitiativen oder sogar gemeinsamen Infrastrukturprojekten geschehen, die die zentralasiatischen Staaten näher an die Türkei und an die europäische Gemeinschaft binden.

Ein langfristiger strategischer Kurs für die Türkei

Für die Türkei ist es entscheidend, eine langfristige und nachhaltige strategische Vision zu entwickeln, die über kurzfristige geopolitische Entscheidungen hinausgeht. Dazu gehört nicht nur die verstärkte Unterstützung der Türkischen Republik Nordzypern (KKTC), sondern auch die aktive Gestaltung der Beziehungen mit Zentralasien und die Wiederbelebung der Türkischen Welt als geopolitisches Projekt.

Die Türkische Welt, die weit mehr als nur eine kulturelle oder historische Gemeinschaft ist, sollte als eine politische und wirtschaftliche Allianz gestärkt werden, die sowohl regionale Sicherheit als auch wirtschaftliche Prosperität fördert.

Dabei muss die Türkei sicherstellen, dass sie ihre politischen Ziele in der Region mit den realen wirtschaftlichen und sicherheitspolitischen Bedürfnissen in Einklang bringt. Die türkische Diplomatie sollte daher weniger von ideologischen und kurzfristigen politischen Interessen getrieben sein, sondern von einer pragmatischen Strategie, die die Stärkung der türkischen Position in Zentralasien, Europa und der Welt zum Ziel hat.

Eine klare Vision für die Zukunft

Die Türkei steht an einem wichtigen Wendepunkt in ihrer Außenpolitik. Die geopolitischen Entwicklungen rund um den EU-Zentralasien-Gipfel, die Zypern-Frage und die wachsende geopolitische Konkurrenz in Zentralasien erfordern ein klares und kohärentes außenpolitisches Konzept.

Es ist Zeit für die Türkei, ihre strategische Ausrichtung zu überprüfen und diplomatische Allianzen zu schmieden, die ihre Sicherheitsinteressen, ihre wirtschaftliche Position und ihren Einfluss auf globaler Ebene nachhaltig sichern. Ein starkes und vereintes Auftreten der Türkischen Welt könnte dabei der Schlüssel zum Erfolg sein.

Gastbeiträge geben die Meinung der Autoren wieder und stellen nicht zwingenderweise den Standpunkt von NEX24 dar.

Zum Autor

Özgür Çelik studierte Politikwissenschaft, Soziologie und Philosophie an der Universität Duisburg-Essen. Seine Fachgebiete sind die deutsche Sicherheits- und Verteidigungspolitik, die Beziehungen zwischen Deutschland und der Türkei sowie zwischen der EU und der Türkei, türkische Politik, die türkische Migration und Diaspora in Deutschland

