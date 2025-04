Klima Türkei-Wetter: Trockenster März in 35 Jahren

Teilen

Ankara – Die Türkei hat dieses Jahr den trockensten März seit mehr als drei Jahrzehnten erlebt, wobei die Niederschlagsmengen weit unter die saisonalen Normen und die Zahlen des letzten Jahres fielen.

Nach Angaben aus dem Niederschlagsbericht 2025 des staatlichen türkischen Wetterdienstes ist das Land mit einer „erheblichen meteorologischen Anomalie“ konfrontiert.

Der langfristige Durchschnitt der Niederschlagsmenge im März liegt bei 61,2 Kilogramm pro Quadratmeter. Im März 2024 erreichte die Niederschlagsmenge 69,5 Kilogramm pro Quadratmeter. Im März 2025 sank dieser Wert jedoch dramatisch auf nur noch 28,8 Kilogramm – ein Rückgang um 53 % gegenüber dem historischen Durchschnitt und um 59 % gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Eine regionale Aufschlüsselung: Ägäis-Region am stärksten betroffen

In allen Regionen der Türkei lagen die Niederschlagsmengen sowohl unter den saisonalen Durchschnittswerten als auch unter denen des Vorjahres. Der dramatischste Rückgang wurde in der Ägäis-Region (Ege) beobachtet, wo die Niederschlagsmenge im Vergleich zu den saisonalen Werten um unglaubliche 79 % sank. In der Tat erhielt die Region nur 65 Millimeter Regen, die niedrigste Märzsumme seit 35 Jahren.

Auch in anderen Regionen fielen die geringsten März-Niederschläge seit Jahrzehnten:

Marmara: Niedrigster Wert seit 39 Jahren

Zentralanatolien: Niedrigster Wert seit 35 Jahren

Schwarzmeerregion: Niedrigster Wert seit 32 Jahren

Einige Provinzen erhalten fast keinen Regen

Der Bericht weist auf einen besonders starken Mangel an Niederschlägen in den zentralen und westlichen Provinzen hin. Ankara verzeichnete mit nur 5,1 Kilogramm pro Quadratmeter landesweit die geringste Niederschlagsmenge, während Tunceli mit 89,2 Kilogramm die höchste registrierte.

Manisa verzeichnete mit einem Rückgang der Niederschlagsmenge um 91 % den stärksten Rückgang im Vergleich zum Vorjahr.

In den nordöstlichen Provinzen ist ein seltener Anstieg zu verzeichnen

Während im größten Teil des Landes drastische Rückgänge zu verzeichnen waren, haben sich einige Provinzen im Nordosten dem Trend widersetzt. Erzincan verzeichnete einen Anstieg der Niederschlagsmenge um 35 %, und in Teilen der nördlichen Regionen von Erzurum stieg die Niederschlagsmenge um mehr als 40 %.

Regentage werden rar

Die durchschnittliche Anzahl der Regentage in der Türkei lag im März 1991-2020 bei 11,3. Im März 2025 sank diese Zahl auf nur noch 6,4 Tage. In einigen Regionen gab es den ganzen Monat über nur an einem einzigen Tag Niederschläge. Dazu gehörten Gebiete um Izmir, Manisa, Usak, Aydin, Mersin, Karaman, Adana, Hatay, Ankara, Cankiri, Corum, Kirikkale und Eskisehir.

Umgekehrt gab es in Teilen der Schwarzmeer- und Ostregionen – wie Kirklareli, Canakkale, Balikesir, Ordu, Giresun, Gumushane, Bayburt, Rize, Artvin und Bingol – an 15 bis 20 Tagen Niederschläge.

Seen trocknen aus

Die schweren Dürrebedingungen haben bereits begonnen, die natürlichen Ressourcen der Türkei zu beeinträchtigen. Die Oberfläche großer Seen, darunter auch des größten Sees des Landes, ist dramatisch geschrumpft, was schädlichen Staub freisetzt und die landwirtschaftliche Produktivität in den umliegenden Gebieten bedroht.

Der Ökologe Ali Kalçık beobachtete bei einem Spaziergang an den ausgetrockneten Ufern des Van-Sees im vergangenen August einen Rückgang des Wasserspiegels um fast vier Kilometer, ein Trend, der sich durch die ausbleibenden Niederschläge in diesem Frühjahr noch verschlimmert hat.

„Dies ist ein Weckruf“, sagte Dr. Zeynep Yilmaz, Klimawissenschaftlerin an der Universität Istanbul. „Die Kombination aus globaler Erwärmung und anhaltender Dürre setzt die Wasserressourcen der Türkei unter einen noch nie dagewesenen Druck. Wenn wir nicht sofort handeln, riskieren wir schwerwiegende Folgen für die Landwirtschaft, das Trinkwasser und die Ökosysteme“.

Die Auswirkungen der Trockenheit sind besonders alarmierend, da die Türkei auf die wärmeren Monate zusteuert, in denen der Wasserbedarf normalerweise seinen Höhepunkt erreicht.

Die Landwirte in den Regionen Ägäis und Zentralanatolien, den wichtigsten landwirtschaftlichen Zentren, müssen sich auf mögliche Ernteverluste einstellen, während in städtischen Zentren wie Istanbul und Ankara Wasserrationierungen drohen, wenn sich die Bedingungen nicht verbessern.

Die Regierung hat noch keine konkreten Maßnahmen zur Bewältigung der Krise angekündigt, aber Beamte haben angedeutet, dass die Strategien zur Wasserbewirtschaftung derzeit überprüft werden.

Während die Türkei mit den Folgen dieser historischen Trockenheit zu kämpfen hat, fordern Experten langfristige Lösungen, darunter eine bessere Wassereinsparung, Investitionen in dürreresistente Nutzpflanzen und eine stärkere internationale Zusammenarbeit zur Bekämpfung des Klimawandels.