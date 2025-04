Teilen

Ankara – Am gestrigen Donnerstag hat der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan anlässlich des Gedenkens an die Ereignisse von 1915 eine schriftliche Botschaft an den armenischen Patriarchen der Türkei, Sahak Mashalyan, veröffentlicht.

Darin sprach er den Nachfahren der Armenier des Osmanischen Reiches, die damals ums Leben kamen, sein Beileid aus.

In seiner Botschaft richtete Erdogan „herzliche Grüße an die geschätzten Mitglieder der armenischen Gemeinschaft“ und betonte gleichzeitig die jahrhundertelange Koexistenz der verschiedenen Gemeinschaften auf türkischem Boden.

Wir, die wir seit Jahrhunderten in dieser Heimat zusammenleben, teilen auch heute noch unsere Freuden und Sorgen, so wie wir es in der Vergangenheit getan haben. Was auch immer der Grund dafür sein mag, wir haben niemals zugelassen und werden niemals zulassen, dass auch nur eine einzige Person unseres Volkes diskriminiert, ausgegrenzt oder marginalisiert wird.

Erdogan bekräftigte seinen Respekt und sein Beileid für die osmanischen Armenier, die während des Ersten Weltkriegs ums Leben kamen, und beschrieb die Tragödie im breiteren Kontext des Zusammenbruchs des Reiches.

„Wir fühlen noch immer den Schmerz der Menschen, die durch die Aufstände, die zunehmenden Aktivitäten bewaffneter Banden, Sabotageakte militanter Gruppen und Epidemien in den Kriegsjahren, die den letzten Tagen des Osmanischen Reiches entsprechen, ums Leben gekommen sind“, erklärte er.

Der türkische Staatschef betonte, wie wichtig es ist, sich der Vergangenheit zu stellen, ohne dass sie die Gegenwart oder Zukunft dominiert.

„In der Überzeugung, dass die traurigen Erinnerungen an die Vergangenheit nicht die Gegenwart oder die Zukunft beherrschen sollten, sind wir uns auch bewusst, dass wir als 86 Millionen Menschen (der Türkei) unsere Zukunft gemeinsam aufbauen müssen“, sagte er.

Erdogan, der damalige Ministerpräsident, war der ranghöchste türkische Beamte, der den Massenmord an den Armeniern im Jahr 1915 offen zugab, als er der Gemeinschaft 2014 sein Beileid aussprach. Zuvor hatte die Türkei die Todesfälle und insbesondere die Behauptung eines „Völkermords“ rundweg abgelehnt.

Der Standpunkt der Türkei zu den Ereignissen von 1915 ist, dass der Tod der Armenier, insbesondere in Ostanatolien, eintrat, als sich einige von ihnen auf die Seite der einmarschierenden Russen stellten und sich gegen die osmanischen Streitkräfte auflehnten. Eine anschließende Umsiedlung von Armeniern führte zu zahlreichen Opfern, die durch Massaker von Militärs und Milizen auf beiden Seiten noch verschlimmert wurden.

Massenverhaftungen am 24. April 1915

Die Massenverhaftungen prominenter osmanisch-armenischer Politiker, Intellektueller und anderer Gemeindemitglieder, die verdächtigt wurden, mit separatistischen Gruppen in Verbindung zu stehen, nationalistische Gefühle zu hegen und der osmanischen Herrschaft feindlich gesinnt zu sein, fanden am 24. April 1915 in der damaligen Hauptstadt Istanbul statt, was als Beginn späterer Kampagnen gefeiert wird.

Die Türkei lehnt es ab, die Vorfälle als „Völkermord“ zu bezeichnen, beschreibt die Ereignisse von 1915 jedoch als eine Tragödie, bei der beide Seiten Verluste erlitten.

Zum Thema

– Treffen in New York –

Türkei und Armenien: Fortschritte bei Wiederannäherung

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan erklärte am Dienstag, es seien „bedeutende Fortschritte“ bei der Normalisierung der Beziehungen zwischen Ankara und Jerewan „ohne Vorbedingungen“ erzielt worden.