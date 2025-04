Israel nennt Erdogan „antisemitischer Diktator“

Israels Außenminister Gideon Sa'ar hat den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan als „antisemitischen Diktator“ bezeichnete und reagierte damit auf Erdoğans Äußerungen, in denen er die Zerstörung Israels forderte.

Jerusalem – Israels Außenminister Gideon Sa’ar hat den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan als „antisemitischen Diktator“ bezeichnete und reagierte damit auf Erdoğans Äußerungen, in denen er die Zerstörung Israels forderte.

Der scharfe Schlagabtausch, der sich am Wochenende entwickelte, markiert einen neuen Tiefpunkt in den ohnehin schon angespannten Beziehungen zwischen Israel und der Türkei, zwei Nationen mit einer wechselhaften Geschichte.

Die Kontroverse brach am Sonntag aus, als Erdoğan in einer Moschee in Istanbul erklärte:

„Wir sehen, was in Palästina geschieht. Möge Allah in seinem heiligen Namen das zionistische Israel zerstören.“

Die Äußerungen des türkischen Staatsoberhauptes, die im Zusammenhang mit den anhaltenden regionalen Spannungen wegen des Gazastreifens gemacht wurden, lösten eine sofortige und scharfe Rüge von Sa’ar aus. In einem Beitrag auf X schrieb der israelische Außenminister:

„Der Diktator Erdoğan hat sein antisemitisches Gesicht gezeigt. Er ist sowohl für die Region als auch für sein eigenes Volk gefährlich, wie die letzten Tage gezeigt haben.“

In seiner Erklärung forderte Sa’ar die NATO-Mitgliedsstaaten auf, Erdoğan als Bedrohung zu erkennen. Er verwies auf die Rolle der Türkei in der Allianz und forderte: „Hoffen wir, dass die NATO-Mitglieder verstehen, wie gefährlich er ist, und nicht bevor es zu spät ist“.

Türkischer Vizepräsident verurteilt Sa’ar-Äußerungen

Der türkische Vizepräsident Cevdet Yilmaz hat die Äußerungen Sa’ars scharf kritisiert.

„Das Unbehagen und die Respektlosigkeit gegenüber unserem Präsidenten haben ihre Wurzeln in der Angst, dass die Wahrheit klar ausgesprochen wird“, schrieb Yilmaz auf X.

Er betonte, dass die türkische Zivilisation nie antisemitisch gewesen sei, und forderte diejenigen, die nach Antisemitismus suchen, auf, „in die europäische Geschichte zu schauen“.

„Die Ablehnung der Besatzung, des Völkermords und der ethnischen Säuberung durch die Regierung Netanjahu ist kein Antisemitismus“, sagte Yilmaz. „Im Gegenteil, die wahre Ursache für den weltweit zunehmenden Antisemitismus ist die unmenschliche Aggression der israelischen Regierung.“

Er schloss mit dem Hinweis auf das Engagement der Türkei für eine Zwei-Staaten-Lösung, die auf Gerechtigkeit und menschlichen Werten beruht.

Auch Erdoğan-Sprecher fahrettin Altun kritisierte die jüngsten Äußerungen des israelischen Außenministers und sagte: „Sie haben keine Scham, nachdem sie unsägliche Terrorakte und Völkermord an unzähligen unschuldigen Zivilisten begangen haben.“

Altun forderte Sa’ar auf, „seine verachtenswerte ‚hasbara‘ besser für sich zu behalten“ und fügte hinzu, dass Ankara keine Angst verspüre und „niemals davor zurückschrecken werde, Lügnern wie ihm die Stirn zu bieten“.

„Zionistische Terrororganisation“

Erdoğan bezeichnete Israel bereits in seinen frühren Reden wegen seiner Angriffe auf den Gazastreifen und den Libanon als „zionistische Terrororganisation“ und wiederholte seine Kritik an den westlichen Mächten, insbesondere den Vereinigten Staaten, wegen der Unterstützung Israels.

In seiner Rede vor der UN-Vollversammlung im vergangenen Jahr zog Erdogan Parallelen zwischen dem Vorgehen Israels in Gaza und im Libanon und dem Dritten Reich der Nazis.

„So wie Hitler vor 70 Jahren durch eine Allianz der Menschlichkeit gestoppt wurde, müssen Netanjahu und sein Mördernetzwerk durch eine Allianz der Menschlichkeit gestoppt werden“, sagte der türkische Präsident. „Die Befugnis der UN-Generalversammlung, die Anwendung von Gewalt zu empfehlen, sollte in Betracht gezogen werden.“

