USA: Türkische Studentin von maskierten Männern abgeführt

Sommerville – Eine türkische Staatsangehörige und Doktorandin an der Tufts University wurde von Agenten des US-Heimatschutzministeriums ohne Angabe von Gründen festgenommen, wie ihr Anwältin am Mittwoch mitteilte.

Rümeysa Özturk, 30, hatte am Dienstagabend gerade ihr Haus in Somerville verlassen, als sie angehalten wurde, so die Anwältin Mahsa Khanbabai in einer beim Bundesgericht in Boston eingereichten Petition.

Auf einem Video, das der Nachrichtenagentur Associated Press vorliegt, ist zu sehen, wie sechs Personen mit verdeckten Gesichtern Özturk das Telefon wegnehmen, während sie schreit und mit Handschellen gefesselt wird.

„Wir sind die Polizei“, hört man die Mitglieder der Gruppe in dem Video sagen.

Ein Mann fragt: „Warum versteckt ihr eure Gesichter?“

Khanbabai sagte, dass Özturk, die Muslima ist, sich mit Freunden zum Iftar, dem Fastenbrechen bei Sonnenuntergang während des Ramadan, treffen wollte.

„Wir wissen nicht, wo sie sich aufhält und konnten sie nicht kontaktieren. Soweit uns bekannt ist, wurde bisher keine Anklage gegen Rümeysa erhoben“, so Khanbabai in einer Erklärung. Ozturk hat ein Visum, das ihr erlaubt, in den Vereinigten Staaten zu studieren, sagte Khanbabai. Nachbarn sagten, sie seien durch die Verhaftung aufgewühlt.

„Es sah aus wie eine Entführung“, sagte Michael Mathis, ein 32-jähriger Software-Ingenieur, dessen Überwachungskamera die Verhaftung aufzeichnete. „Sie nähern sich ihr und fangen an, sie mit verdecktem Gesicht zu packen. Sie verdecken ihre Gesichter. Sie waren in nicht gekennzeichneten Fahrzeugen unterwegs.“

Der Präsident der Tufts-Universität, Sunil Kumar, sagte in einer Erklärung, die Schule habe erfahren, dass die Behörden eine ausländische Studentin festgenommen hätten und dass das Visum der Studentin gekündigt worden sei.

„Die Universität hatte keine Vorkenntnisse über diesen Vorfall und hat vor dem Ereignis keine Informationen mit den Bundesbehörden geteilt“, sagte Kumar.

Universitätssprecher Patrick Collins bestätigte, dass Özturk eine Doktorandin an der Graduate School of Arts and Sciences ist.

Die demokratische US-Abgeordnete Ayanna Pressley nannte die Verhaftung „eine entsetzliche Verletzung von Rümeysas verfassungsmäßigen Rechten auf ein ordentliches Verfahren und freie Meinungsäußerung“.

„Sie muss sofort freigelassen werden“, sagte Pressley in einer Erklärung. „Wir werden nicht zusehen, wie die Trump-Administration weiterhin Studenten mit legalem Status entführt und unsere Grundfreiheiten angreift.“

Die Generalstaatsanwältin von Massachusetts, Andrea Joy Campbell, nannte das Video „beunruhigend“.

„Nach dem, was wir jetzt wissen, ist es alarmierend, dass die Bundesverwaltung sie aus dem Hinterhalt überfallen und festgenommen hat, wobei sie offensichtlich eine gesetzestreue Person wegen ihrer politischen Ansichten ins Visier genommen hat“, sagte sie. „Das ist keine öffentliche Sicherheit, sondern eine Einschüchterung, die vor Gericht genau geprüft werden wird und sollte.“

Die US-Bezirksrichterin Indira Talwani gab der Regierung eine Frist bis Freitag, um die Gründe für die Inhaftierung von Öztürk zu erläutern. Talwani ordnete außerdem an, dass Öztürk nicht ohne 48 Stunden Vorankündigung aus dem Bezirk Massachusetts verbracht werden darf.

Am Mittwochabend wurde sie jedoch im Online-System der US-Einwanderungs- und Zollbehörde (Immigration and Custom Enforcement) als Gefangene im South Louisiana ICE Processing Center in Basile, Louisiana, geführt.

Ein ranghoher DHS-Sprecher bestätigte die Inhaftierung von Özturk und die Beendigung ihres Visums.

„Die Ermittlungen des DHS und der Einwanderungs- und Zollbehörden ergaben, dass Özturk Aktivitäten zur Unterstützung der Hamas, einer ausländischen terroristischen Organisation, die mit Vorliebe Amerikaner tötet, durchgeführt hat. Ein Visum ist ein Privileg, nicht ein Recht. Die Verherrlichung und Unterstützung von Terroristen, die Amerikaner töten, ist ein Grund für die Beendigung der Visaerteilung. Das ist gesunder Menschenverstand und Sicherheit“, sagte der Sprecher der AP.

Rümeysa Özturk war mit einem gültigen F-1-Visum für ein Doktorandenprogramm an der Tufts University eingeschrieben, das es internationalen Studenten ermöglicht, ein akademisches Vollzeitstudium zu absolvieren, so Khanbabai.

Özturk war einer von vier Studenten, die im vergangenen März in der Zeitung The Tufts Daily einen Meinungsartikel verfassten, in dem sie die Reaktion der Universität auf die Verabschiedung von Resolutionen durch den Senat der Studentengewerkschaft kritisierten, in denen Tufts aufgefordert wurde, „den palästinensischen Völkermord anzuerkennen“, seine Investitionen offenzulegen und sich von Unternehmen mit direkten oder indirekten Verbindungen zu Israel zu trennen.

