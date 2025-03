Teilen

Gaza – Die Zahl der palästinensischen Todesopfer in Israels anhaltendem Krieg gegen den Gazastreifen hat seit der Eskalation des Konflikts im Oktober 2023 die Zahl von 50.000 überschritten, wie das Gaza-Gesundheitsministerium am Sonntag mitteilte.

Dieser düstere Meilenstein unterstreicht die verheerenden menschlichen Kosten der 17-monatigen Militärkampagne, die international verurteilt wurde und erneut zu einem Waffenstillstand aufrief. Am Dienstag ließ Israels Premier Benjamin Netanjahu nach zwei Monaten Waffenruhe wieder Bomben über dem Gazastreifen regnen. Nachdem dort in einer Nacht über 400 Menschen starben, sagte er, das sei „erst der Anfang“.

In der heute veröffentlichten Erklärung des Ministeriums heißt es, dass seit Beginn des Krieges am 7. Oktober 2023 über 50.000 Palästinenser getötet und über 113.000 verletzt wurden. Das Ministerium wies darauf hin, dass mehr als die Hälfte der Todesopfer Frauen und Kinder sind. Darüber hinaus wird geschätzt, dass noch Tausende von Menschen vermisst werden, die wahrscheinlich unter den Trümmern der zerstörten Gebäude in der dicht besiedelten Enklave begraben sind.

Nach Angaben des Ministeriums wurden in den letzten 24 Stunden mindestens 41 Menschen getötet, da Israel seine Angriffe auf den Gazastreifen verstärkt hat, nachdem es sich geweigert hatte, in die zweite Phase des Waffenstillstandsabkommens einzutreten, das es im Januar mit der Hamas unterzeichnet hatte.

Der Eintritt in Phase zwei hätte vorausgesetzt, dass Israel seine Streitkräfte aus dem Gazastreifen abzieht – eine Bedingung, der es in der von Ägypten, Katar und den Vereinigten Staaten vermittelten Vereinbarung zugestimmt hatte, die auch die Freilassung von Gefangenen im Austausch gegen in israelischen Gefängnissen festgehaltene Palästinenser vorsah. Bereits während der Phase 1, die am 19. Januar in Kraft trat, tötete Israel mehr als 150 Palästinenser in Gaza.

„Das Ausmaß der Zerstörung und der Verluste an Menschenleben ist unvorstellbar“, sagte Dr. Khalil Abu Shammala, Sprecher des Gesundheitsministeriums im Gazastreifen, während einer Pressekonferenz in Gaza-Stadt.

„Die Krankenhäuser sind überlastet, und viele der Toten können wegen des anhaltenden Bombardements und des Mangels an Ressourcen nicht geborgen werden. Dies ist eine humanitäre Katastrophe, die sich von Tag zu Tag verschlimmert.“

Weite Teile des Gazastreifens verwüstet

Der Krieg hat weite Teile des Gazastreifens verwüstet und fast 90 % der 2,3 Millionen Einwohner vertrieben. Hunderttausende leben jetzt in behelfsmäßigen Zeltlagern entlang der Küste, wo es an Lebensmitteln, Wasser und medizinischer Versorgung mangelt.

Die Vereinten Nationen haben vor einer drohenden Hungersnot im nördlichen Gazastreifen gewarnt, wo die Hilfslieferungen auf den niedrigsten Stand seit Beginn des Konflikts gesunken sind. „Die internationale Gemeinschaft muss jetzt handeln, um das Blutvergießen zu stoppen und das Leid zu lindern“, sagte die UN-Hilfskoordinatorin Amina Hassan letzte Woche bei einem Briefing in Genf.

Trotz eines Waffenstillstandsabkommens zwischen Israel und der Hamas im Januar 2025, das die Feindseligkeiten kurzzeitig zum Stillstand brachte, wurden die Kämpfe im März unter gegenseitigen Anschuldigungen wegen Verstößen wieder aufgenommen. Die jüngsten Angriffe, darunter einer in Khan Younis am Samstag, bei dem neun Menschen, darunter drei Journalisten, getötet wurden, haben die Zahl der Todesopfer über die 50.000-Marke steigen lassen.

Augenzeugen berichteten von chaotischen Szenen, als Rettungskräfte versuchten, Überlebende aus den Trümmern zu bergen. „Wir hörten die Explosion, und dann gab es nur noch Staub und Schreie“, sagte Fatima Al-Najjar, eine Bewohnerin der Gegend. „Jeder Tag fühlt sich wie ein Albtraum an, aus dem wir nicht mehr aufwachen können.“