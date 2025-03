Teilen

Berlin – Die Bundeswehr räumt gegenüber dem ARD-Politikmagazin „Report Mainz“ Schwierigkeiten bei der Abwehr möglicher Spionagedrohnen über Bundeswehrstandorten ein.

Die Truppe verfügt über mehrere Drohnen-Abwehrsysteme, unter anderem einen schultergestützten Störsender (HP-47), der die Verbindung der Drohne zum Bediener stören kann. Doch es könne dauern, bis dieser einsatzbereit sei, sagte der Sprecher der Bundeswehr in Schleswig-Holstein, Fregattenkapitän Frank Martin, im Interview mit „Report Mainz„.

„Ich bekomme mitgeteilt, da ist irgendwo eine Drohne gesichtet worden. Jetzt muss ich dieses Gerät nehmen, idealerweise ist es vielleicht schon verladen in einem Fahrzeug. Aber ich muss mich ins Fahrzeug reinsetzen, ich muss dorthin fahren. Auf so einem Truppenübungsplatz fährt man ganz schnell mal 2-3 Kilometer. Das ist keine Seltenheit. Dann muss ich dort wieder aussteigen, muss das Gerät in die Hand nehmen, ich muss mir selbst ein Lagebild verschaffen, was passiert hier gerade, weil ich ja den Störsender einsetze“, so Martin.

Auf Nachfrage, ob dann die Drohne nicht längst wieder weg sei, sagte er: „Dann ist die Drohne schon weg“.

Laut Bundesverteidigungsministerium sei der Bestand an Drohnenabwehrsystemen „in den letzten Jahren durch die Beschaffung marktverfügbarer Systeme deutlich erhöht“ worden, auch mit dem schultergestützten Störsender HP-47.

Zeugen beobachten Drohnen über Militärgelände

Probleme mit der Abwehr mutmaßlicher Spionagedrohnen gab es offenbar auch am Bundeswehrstandort im schleswig-holsteinischen Schwesing. Nach „Report Mainz“-Recherchen hat dort ein Zeuge vor wenigen Wochen Drohnen gesehen, die bis zu 20 Minuten an einem Fleck über dem Militärgelände gestanden hätten.

Gefahr für ukrainische Soldaten?

In Schwesing werden auch ukrainische Soldaten an „Patriot“-Systemen ausgebildet. Um die Soldaten vor einer möglichen Spionage und späteren russischen Verfolgung zu schützen, hätten sich diese voll vermummt und Schals über die Ohren gezogen. Gegenüber „Report Mainz“ sagte Frank Martin:

„Und das passiert alles vor dem Hintergrund, weil es mittlerweile auch eine KI (Anm. d. Red.: künstliche Intelligenz) gibt, die aufgrund der Gesichtserkennung oder der Parameter eines Gesichts, speziell das Ohr ist wie ein Fingerprint, Rückschlüsse drauf ziehen kann, wer könnte diese Person sein. Also man kann die durch Netzwerke laufen lassen. Vielleicht ist diese Person auch irgendwo schon registriert gewesen“.

Nur wenige Drohnen konnten abgewehrt werden

Aus einem vom Bundesverteidigungsministerium als Verschlusssache „VS-Nur für den Dienstgebrauch“ deklarierten Papier, das „Report Mainz“ vorliegt, geht hervor, dass es in „unmittelbarer Nachbarschaft von Liegenschaften und Truppenübungsplätzen der Bundeswehr“ zwischen September 2021 und 2023 insgesamt 627 Drohnensichtungen gegeben habe.

Nur eine Drohne sei erfolgreich abgewehrt worden. In jüngerer Vergangenheit seien, laut Bundesverteidigungsministerium, wieder gehäuft Drohnen rund um militärische Einrichtungen gesichtet worden. Konkrete Zahlen werden aber unter Verschluss gehalten.

Bundesverteidigungsministerium: Meldeaufkommen zu Drohnensichtungen in jüngerer Vergangenheit wieder gestiegen / „Report Mainz“ am heutigen Di., 25.3.2025, 21:45 Uhr im Ersten

