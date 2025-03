Donald Trump droht Russland mit Sanktionen

Washington – US-Präsident Donald Trump hat seine Rhetorik gegenüber Russland verschärft und droht mit „umfangreichen“ Sanktionen und Zöllen, falls Moskau nicht einem Waffenstillstand zustimmt und ein Friedensabkommen zur Beendigung des Krieges mit der Ukraine aushandelt.

Die Ankündigung, die heute gemacht wurde, markiert eine bedeutende Eskalation in der Herangehensweise der Regierung an den fast dreijährigen Konflikt, der unzählige Menschenleben gefordert und die Region destabilisiert hat.

In einer auf seiner Plattform Truth Social veröffentlichten Erklärung forderte Trump Russland und die Ukraine auf, sich jetzt an den Verhandlungstisch zu setzen, bevor es zu spät ist, und warnte davor, dass ihm bei einem Scheitern einer Einigung „keine andere Wahl“ bliebe als strenge wirtschaftliche Maßnahmen zu ergreifen.

Trump:

Die Botschaft spiegelt seine charakteristische Mischung aus Diplomatie und Brinkmanship wider, eine Strategie, die er seit seinem Amtsantritt für seine zweite Amtszeit im Januar verfolgt.

Die Drohung kommt inmitten der wachsenden Frustration innerhalb der Trump-Administration über die mangelnden Fortschritte bei der Vermittlung einer Lösung des Krieges, der im Februar 2022 mit Russlands vollständigem Einmarsch in die Ukraine begann.

Während seines Wahlkampfes versprach Trump, den Konflikt „innerhalb von 24 Stunden“ nach seinem Amtsantritt zu beenden – ein Versprechen, das bis heute nicht eingelöst wurde. Jüngste Berichte deuten darauf hin, dass die Regierung nun davon ausgeht, dass eine Lösung Monate dauern könnte, was zu diesem jüngsten Vorstoß geführt hat, den russischen Präsidenten Wladimir Putin zu Verhandlungen zu drängen.

Die von Trump vorgeschlagenen Sanktionen würden auf den von der vorherigen Regierung Biden verhängten Maßnahmen aufbauen, die sich nach der Invasion im Jahr 2022 gegen den russischen Energie-, Banken- und Verteidigungssektor richteten. Die Wirksamkeit zusätzlicher Sanktionen bleibt jedoch ungewiss.

Der Handel zwischen den USA und Russland ist in den ersten 11 Monaten des Jahres 2024 bereits auf lediglich 3 Milliarden Dollar geschrumpft – weniger als ein Zehntel von 1 % der gesamten US-Importe – und liegt damit deutlich unter dem Vorkriegsniveau. Analysten stellen fest, dass Russland sich auf frühere Sanktionen eingestellt hat, indem es seine Wirtschaft auf Verbündete wie China und Indien ausrichtete, was die Auswirkungen neuer Sanktionen möglicherweise abschwächen könnte.

Der Kreml reagierte zurückhaltend auf Trumps Drohung. Sprecher Dmitri Peskow sagte Reportern in Moskau, Russland verfolge „sehr genau die Rhetorik“ aus Washington, sehe aber „keine besonders neuen Elemente“ in dem Vorschlag. Peskow betonte Russlands Bereitschaft zu einem „gleichberechtigten und sorgfältigen Dialog“, eine Haltung, die das Land trotz der Zurückweisung ähnlicher Drohungen in der Vergangenheit beibehalten hat.

Russische Hardliner haben sich unterdessen skeptisch über Verhandlungen unter Druck geäußert, wobei einige vermuten, dass Putin glaubt, er könne die Entschlossenheit des Westens überlisten.

Der Zeitpunkt von Trumps Erklärung steht im Einklang mit den jüngsten diplomatischen Bemühungen. Erst letzte Woche verlängerte er den Ausnahmezustand und die damit verbundenen Sanktionen gegen Russland, die ursprünglich 2014 nach der Annexion der Krim verhängt worden waren, und signalisierte damit die Kontinuität der bisherigen US-Politik trotz früherer Hinweise auf ein mögliches Tauwetter in den Beziehungen.

Hochrangige Vertreter der USA und Russlands trafen sich am Donnerstag in Istanbul, um über die Wiederherstellung der diplomatischen Beziehungen zu sprechen, doch es wurde kein Durchbruch gemeldet.

„Based on the fact that Russia is absolutely ‚pounding‘ Ukraine on the battlefield right now, I am strongly considering large scale Banking Sanctions, Sanctions, and Tariffs on Russia until a Cease Fire and FINAL SETTLEMENT AGREEMENT ON PEACE IS REACHED. To Russia and Ukraine,… pic.twitter.com/kwrfbaQw4d

— President Donald J. Trump (@POTUS) March 7, 2025