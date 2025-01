TikTok: „Free Palestine“ als Hassrede gekennzeichnet

Washington – In den letzten Tagen ist TikTok in die Kritik geraten, weil es angeblich Kommentare von Nutzern zensiert hat, die den Satz „Free Palestine“ enthielten.

Diese Kontroverse brach aus, nachdem die App in den USA kurzzeitig abgeschaltet und anschließend aufgrund nationaler Sicherheitsbedenken und politischer Spannungen wieder aktiviert wurde.

Zahllose Nutzer haben von Fällen berichtet, in denen ihre Kommentare markiert und entfernt wurden. Oft erhielten sie Benachrichtigungen, in denen Verstöße gegen die TikTok-Community-Richtlinien für „Hassreden“ oder „hasserfülltes Verhalten“ angeführt wurden. Diese Berichte haben auf anderen Social-Media-Plattformen eine heftige Gegenreaktion ausgelöst, wo Nutzer Screenshots und Videos geteilt haben, die die automatische Entfernung solcher Kommentare zeigen.

Der Zeitpunkt dieser Löschungen hat Aufsehen erregt, da sie mit der Rückkehr von TikTok zusammenfielen, nachdem es für US-Nutzer vorübergehend nicht verfügbar war. In diese Zeit fiel auch die Amtseinführung von Präsident Donald Trump, was, wie einige vermuten, die Politik der Inhaltsmoderation beeinflusst haben könnte.

TikTok hat jedoch erklärt, dass es keine Änderungen an seiner Politik in Bezug auf politische Äußerungen gegeben hat und dass alle Entfernungen auf eine „vorübergehende Instabilität“ während der Wiederherstellung des Dienstes zurückzuführen waren.

Der Umgang der Plattform mit Inhalten, die sich auf den israelisch-palästinensischen Konflikt beziehen, wird nicht zum ersten Mal hinterfragt. In der Vergangenheit sahen sich TikTok und andere Social-Media-Giganten mit dem Vorwurf der Voreingenommenheit konfrontiert, weil sie angeblich pro-palästinensische Stimmen unterdrückten und nicht genug taten, um Inhalte zu moderieren, die als Hassrede oder Fehlinformation betrachtet werden könnten.

Die aktuelle Situation hat die Debatte über die Meinungsfreiheit in den sozialen Medien neu entfacht. Kritiker argumentieren, dass das Vorgehen der Plattform politischen Druck oder Zensurpraktiken widerspiegeln könnte, die denen in autoritären Regimen ähneln.

Mehrere Organisationen, darunter 7amleh, das Arabische Zentrum für die Förderung sozialer Medien, haben in der Vergangenheit Bedenken hinsichtlich der digitalen Rechte der palästinensischen und arabischen Zivilgesellschaft geäußert und auf die erhebliche und unverhältnismäßige Zensur palästinensischer Stimmen hingewiesen. Die jüngste Welle von Kommentarentfernungen hat diese Bedenken nur noch verstärkt.

TikTok hat auf diese Vorwürfe reagiert, indem es jegliche gezielte Politik gegen „Free Palestine“-Ausdrücke bestritt und betonte, dass sich die Algorithmen und Community-Richtlinien der Plattform nicht aufgrund politischer Empfindlichkeiten ändern. Trotz dieser Beteuerungen hat die Plattform keine klare Erklärung dafür geliefert, warum die Kommentare einiger Nutzer entfernt wurden, während andere stehen bleiben durften, was zu weit verbreiteter Verwirrung und Misstrauen unter ihren Nutzern geführt hat.

Dieser Vorfall hat auch eine breitere Diskussion über die Rolle der sozialen Medien im politischen Diskurs ausgelöst, insbesondere in Zeiten internationaler Konflikte. Da Millionen von Nutzern auf Plattformen wie TikTok angewiesen sind, um Nachrichten zu verbreiten und sich politisch zu äußern, verschwimmt die Grenze zwischen der Moderation von Inhalten aus Sicherheitsgründen und vermeintlicher Zensur zunehmend.

TikTok flags ‚Free Palestine‘ as hate speech after its reprieve from being banned in the US pic.twitter.com/PH0atFbixv

— The National (@TheNationalNews) January 23, 2025