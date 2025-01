Am Tag der Amtseinführung von Donald Trump als 47. Präsident der Vereinigten Staaten fand eine große Demonstration vor der US-Botschaft in Brüssel, Belgien, statt.

Brüssel – Am Tag der Amtseinführung von Donald Trump als 47. Präsident der Vereinigten Staaten fand eine große Demonstration vor der US-Botschaft in Brüssel, Belgien, statt. Die Demonstranten versammelten sich, um ihren Widerstand gegen Trumps Präsidentschaft zum Ausdruck zu bringen und spiegelten die weit verbreiteten Bedenken und Kritiken an seiner Politik und seiner politischen Haltung wider.

Bei der Demonstration, an der Teilnehmer unterschiedlicher Herkunft und Altersgruppen teilnahmen, stand der Widerstand gegen das im Vordergrund, was viele als Trumps „destruktive Agenda“ bezeichneten. Es wurden Sprechchöre und Schilder mit Slogans wie „Dump Trump“ und ernsthafte Vergleiche mit historischen Persönlichkeiten gezeigt, die auf den tiefen Dissens in der Menge hinwiesen.

Eines der bemerkenswerten Schilder, das von einem Demonstranten gehalten wurde, lautete „Stop Hitler Trump“. Diese Stimmung wurde in den sozialen Medien noch verstärkt, wo die Posts aus Brüssel eine deutliche Welle der Anti-Trump-Stimmung zeigten und die Nutzer ihre Bestürzung über seine Amtseinführung zum Ausdruck brachten.

Dieser Protest in Brüssel reiht sich ein in eine Reihe von Demonstrationen auf der ganzen Welt am Tag von Trumps Amtseinführung, die auf eine globale Reaktion auf seine Präsidentschaft hinweisen. Die belgische Hauptstadt, die dafür bekannt ist, dass sie wichtige internationale Institutionen wie die NATO und die Europäische Union beherbergt, wurde so zu einer weiteren Bühne, auf der die internationale Besorgnis über den Kurs der US-Politik zum Ausdruck kam.

Zu Beginn von Trumps Präsidentschaft unterstreichen die Proteste in Brüssel die internationale Kontrolle und den Widerstand, mit dem seine Führung konfrontiert sein wird, insbesondere in Europa, wo viele seiner Standpunkte zu Themen wie Klimawandel, NATO und Einwanderung auf Kritik stoßen.