Wer erstmals Online Casinos für sich entdeckt, wird schnell auf die Stichworte Freispiele und „Freispiel-Casino“ stoßen. Doch was hat es damit auf sich und worauf muss man achten, um alle Vorzüge von Online Casinos, die Freispiele anbieten voll auskosten zu können? All das erfährt man in diesem Artikel.

Was sind Freispiele?

Freispiele im Online Casino ermöglichen es Spielern, ohne eine Einzahlung von Echtgeld auf das Spielerkonto kostenlos Casinospiele zocken zu können. Alternativ wird auch von „Free Spins“ gesprochen.

In aller Regel handelt es sich dabei um Freispiele für Slots, also Spielautomaten. Die meisten Angebote von Freispielen gelten nur für bestimmte Slots, zum Beispiel die Titel eines bestimmten Spieleentwicklers oder zu einer spezifischen Thematik, etwa Slots im Wild-West-Design. Wenige lassen sich frei auf das gesamte Spieleangebot eines Casinos anwenden.

Vor- und Nachteile von Freispielen

Der Vorteil von Freispielen liegt auf der Hand: Man kann im Casino spielen, ohne dafür einen Cent auszugeben. Man geht also kein finanzielles Risiko ein. Das lohnt sich in vielerlei Hinsicht. Wer gerade kein Geld zur Verfügung hat, sein persönliches Limit überschritten hat oder ein Casino erstmal in Ruhe testen möchte, kann auf diese Art von Angeboten zurückgreifen. Denn es wäre schließlich ärgerlich, eine Summe einzuzahlen und dann zu merken, dass das Casino einem nicht gefällt und man dort nicht bleiben möchte.

Ein weiterer Vorteil ist, dass auch mit Freispielen bereits echte Gewinne erspielt werden können, die man sich später auszahlen lassen kann. Eine Einschränkung gibt es jedoch. Hierauf gehen wir am Ende dieses Artikels gesondert ein.

Nachteile gibt es wenige, für viele Spieler gar keine. Die vereinbarten Freispiele werden den Spielern in aller Regel verlässlich gutgeschrieben. Es kann jedoch vorkommen, dass ein toll klingender Freispiel-Bonus schlichtweg nicht zum persönlichen Spielverhalten passt.

Gerade für Anfänger im Online Casino kann das enttäuschend sein. Das kann beispielsweise passieren, wenn die Freispiele innerhalb eines bestimmten Zeitraums genutzt werden müssen, der für einen Gelegenheitsspieler zu knapp bemessen ist. Deshalb ist es ratsam, sich die Bonusbedingungen für die Gutschrift und Nutzung von Freispielen gut durchzulesen.

Wie findet man Freispiel Casinos?

Online Casinos, die ihren Spielern Freispiele anbieten, werden auch als Freispiel-Casino bezeichnet. Da hier keine Einzahlung erforderlich ist, wird alternativ auch vom „Casino ohne Einzahlung“ gesprochen. Gemeint ist damit oft dasselbe, auch wenn es kleine Unterschiede geben kann. Manchmal werden nämlich im Casino ohne Einzahlung keine Freispiele, sondern kostenlose Startguthaben vergeben.

Doch wie findet mal solche Casinos nun? Wer eine Suchanfrage bei Google startet, wird schnell feststellen, dass es unzählige Treffer gibt. Und gerade Anfänger wissen nicht, wie genau man die Spreu vom Weizen trennt – denn leider gibt es unter den Online Casinos schwarze Schafe, wenngleich man sie mit Aufmerksamkeit und Erfahrung treffsicher umgehen kann.

Hilfreich ist es, Übersichten wie auf der Website von Johnslots zu nutzen. Dort findet man seriöse Casinos, die aktuell Freispiele anbieten, übersichtlich und auf einen Blick aufgelistet. Praktisch ist, dass man nicht lange suchen muss, sondern sofort alle wichtigen Infos vor Augen hat. Zum Beispiel auch, wie es mit Umsatzbedingungen und Maximalgewinnen beim jeweiligen Online Casino aussieht.

Wie profitiert man vom Freispiel-Bonus?

Es ist von Casino zu Casino unterschiedlich, wie man die Freispiele erhält. Manchmal werden sie mit der Registrierung automatisch gutgeschrieben, manchmal muss man ein Häkchen an der richtigen Stelle setzen.

In wieder anderen Fällen kann es erforderlich sein, sich über einen bestimmten Affiliate-Link beim Online Casino zu registrieren oder im Anmeldeformular einen Bonuscode einzugeben. Wird ein Freispiel-Bonus für Bestandskunden vergeben, muss man den erhaltenen Bonuscode irgendwo in den Kontoeinstellungen des Casino-Spielerkontos eintippen.

Man sollte stets darauf achten, welcher Mechanismus beim jeweiligen Casino angewendet wird. Wer verpasst, seinen Casino-Freispiel-Bonus geltend zu machen, hat keinen Anspruch darauf, dass dieser im Anschluss noch aus Kulanz aufs Spielerkonto gutgeschrieben wird.

Warum vergeben Betreiber von Online Casinos Freispiele?

Grundsätzlich hat kaum ein Unternehmen etwas zu verschenken, auch nicht in der Casino-Branche. Freispiele sind jedoch auch für die Anbieter Marketing, das sich sowohl für Spieler als auch für Casinobetreiber lohnt.

Ein Blick auf die Statistiken zeigt, wie riesig der Markt inzwischen allein in Deutschland ist. Auch weiteres Wachstum in dieser Branche ist zu erwarten. Klar, dass sich deswegen immer mehr Casino-Betreiber mit neuen Casinos versuchen, um auch ein Stück vom Kuchen abzubekommen. Um neue Spieler von ihrem Casino-Angebot zu überzeugen, müssen sich aber gerade neue Casinos einiges einfallen lassen – denn sonst bleiben die Spieler einfach bei den altbewährten Anbietern.

Freispiele als Willkommensboni sind eines der ultimativen Werbegeschenke, die Online Casinos potentiellen neuen Spielern machen können. Alternativ zu Freispielen wird auch gerne ein Einzahlungsbonus vergeben. Hierbei wird die Einzahlung von Echtgeld um einen bestimmten Prozentsatz erhöht. Häufig gibt es auch eine Kombination aus beiden Bonusarten.

Aufgepasst bei den Bonusbedingungen

Wie bereits erwähnt, sind Freispiel-Boni im Online Casino so gut wie immer an Bonusbedingungen geknüpft. Diese sind von Casino zu Casino unterschiedlich und können bei jeder neuen Freispiel-Aktion anders gestaltet sein. Ein paar Aspekte sind meistens gleich.

Die Bonusbedingungen sehen meistens vor, dass die Freispiele ein Ablaufdatum haben. Werden sie nicht bis zu diesem verwendet, verfallen sie. Auch gibt es ein Limit, wie hoch der Gewinn ausfallen darf, der nur mit Freispielen erspielt wird. Verständlich, denn alles andere könnte ein Casino in den Ruin treiben.

Auch Umsatzbedingungen sind häufig Teil der Bonusbedingungen. Dass bedeutet, dass die Freispiele zwar sofort und ohne Zutun der Spieler vergeben werden – damit erspielte Gewinne aber erst ausgezahlt werden, wenn der Spieler im jeweiligen Online Casino einen gewissen Umsatz erreicht hat.

Vorher werden die Gewinne zwar auf das Spielerkonto gutgeschrieben, auf ein Bankkonto oder in eine Wallet (sofern das Casino deiner Wahl Ein- und Auszahlungen mit Kryptowährungen wie dem Bitcoin anbietet) verschieben kann man sie erst, nachdem die Bonusbedingungen erfüllt sind.

Wer also gar nichts einzahlen will oder nur sehr selten spielt und daher Ablaufzeiten nicht einhalten kann, könnte von einigen Freispiel-Casinos enttäuscht werden. Dann sollte man sich nach einem anderen Anbieter umsehen. Achtet man von Anfang an genau auf die Freispiel-Bedingungen in einem Online Casino, sind diese Aktionen jedoch absolut vorteilhaft für Spieler. Man sollte sich diese Möglichkeiten definitiv nicht entgehen lassen.