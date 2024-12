Türkischer Drohnen-Mogul Bayraktar kauft Piaggio-Aerospace

Teilen

Istanbul – In einem bedeutenden Schritt, der den wachsenden Einfluss türkischer Technologie auf den europäischen Verteidigungsmärkten unterstreicht, hat der türkische Drohnenhersteller Baykar offiziell das italienische Unternehmen Piaggio Aerospace übernommen.

Die am 27. Dezember 2024 angekündigte Übernahme wurde vom italienischen Ministerium für Unternehmen und Made in Italy bestätigt und stellt einen entscheidenden Moment für beide beteiligten Unternehmen dar.

Piaggio Aerospace befand sich seit dem Antrag auf Gläubigerschutz im Jahr 2018 unter staatlicher Sonderverwaltung. In einer Erklärung teilte das Ministerium mit, dass Baykars Angebot für das Unternehmen gegenüber zwei anderen endgültigen und verbindlichen Angeboten internationaler Akteure bevorzugt worden sei.

Die Akquisition

Die Übernahme durch Baykar, die keine finanziellen Einzelheiten bekannt gegeben hat, wurde gegenüber anderen Angeboten ausgewählt, da sie nach Angaben des italienischen Ministeriums „am besten geeignet ist, die Interessen der Arbeitnehmer und Gläubiger zu gewährleisten“. Es wird erwartet, dass dieser Schritt nicht nur die industriellen Perspektiven von Piaggio wiederbelebt, sondern auch die Präsenz von Baykar in Europa vergrößert.

Baykar, das für seine unbemannten Luftfahrzeuge (UAVs) bekannt ist, darunter der Bayraktar TB2, der wegen seines effektiven Einsatzes in verschiedenen Konflikten internationales Aufsehen erregt hat, will nun das Know-how von Piaggio in der Flugzeugentwicklung und -herstellung nutzen. Es wird erwartet, dass die Übernahme die Produktionskapazitäten von Baykar verbessert und Piaggios Technologie in seine Drohnen- und möglicherweise auch in weitere Luftfahrtprojekte integriert.

Einem Bericht des in den USA ansässigen Think-Tanks Center for a New American Security zufolge beherrscht die Türkei 65 Prozent des weltweiten Exportmarktes für unbemannte Luftfahrzeuge (UAV), wobei Baykar allein fast 60 Prozent des Marktes hält – dreimal so viel wie sein nächster US-Konkurrent.

In den letzten Jahren hat Baykar mehr als 90 Prozent seines Umsatzes durch Exporte erzielt und Bayraktar TB2 UCAVs und Bayraktar AKINCI UCAVs in 35 Länder geliefert.

Strategische Implikationen

Diese Übernahme bedeutet eine Vertiefung der türkisch-italienischen Wirtschaftsbeziehungen und könnte zu weiteren Kooperationen im Luftfahrtsektor führen. Sie verdeutlicht auch den strategischen Wandel in der europäischen Verteidigungsindustrie, in der östliche Technologieunternehmen zunehmend zu wichtigen Akteuren werden. Sowohl Kritiker als auch Befürworter werden genau beobachten, wie sich diese Partnerschaft entwickelt, insbesondere im Hinblick auf den Technologietransfer, die Arbeitsplatzsicherheit für die Piaggio-Belegschaft und die Fortführung des Erbes von Piaggio in der italienischen und weltweiten Luftfahrt.

Baykar olarak 140 yıllık köklü bir mirasa sahip Piaggio Aerospace’i bünyemize katarak Türk havacılık sanayisinin gücünü Avrupa’ya taşıyoruz. Bu stratejik adımla üretim kapasitemizi güçlendirirken tarihi bir markayı geleceğe taşımanın sorumluluğunu üstleniyoruz. 🇹🇷🤝🇮🇹 pic.twitter.com/oQVJ38cDur — Haluk Bayraktar (@haluk) December 27, 2024

Piaggio Luft- und Raumfahrt: Ein Erbe der Innovation

Piaggio Aerospace, nicht zu verwechseln mit dem Vespa-Rollerhersteller Piaggio, blickt auf eine reiche Geschichte zurück, die bis ins Jahr 1884 zurückreicht, als das Unternehmen von Rinaldo Piaggio gegründet wurde. Ursprünglich für die Herstellung von Eisenbahnwaggons gegründet, ging das Unternehmen im 20. Jahrhundert zur Luftfahrt über und wurde zu einem bedeutenden Akteur im Luftfahrtsektor. Im Laufe der Jahre war Piaggio Aerospace für seine innovativen Konstruktionen bekannt, insbesondere für die P.180 Avanti, ein einzigartiges Transportflugzeug für Führungskräfte, das sich durch seinen markanten Vorderflügel und seine Hochgeschwindigkeitsfähigkeit auszeichnet.

Das Unternehmen hat auch im Verteidigungsbereich eine Rolle gespielt und an Projekten wie der F-35 Lightning II mitgewirkt, womit es seine Fähigkeiten sowohl in der kommerziellen als auch in der militärischen Luftfahrt unter Beweis gestellt hat. Piaggio Aerospace ist jedoch in finanzielle Turbulenzen geraten, die dazu führten, dass das Unternehmen seit 2018 unter staatlicher Sonderverwaltung steht, nachdem es Gläubigerschutz beantragt hatte.

