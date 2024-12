Die Türkei hat ihre Bereitschaft bekundet, militärische Ausbildung für Syrien anzubieten, falls eine neue Verwaltung in Damaskus dies beantragen sollte.

Damaskus – Die Türkei hat ihre Bereitschaft bekundet, militärische Ausbildung für Syrien anzubieten, falls eine neue Verwaltung in Damaskus dies beantragen sollte, so der türkische Verteidigungsminister Yasar Güler.

Dies folgt auf die Wiedereröffnung der türkischen Botschaft in Damaskus am Samstag, zwei Tage nach dem Besuch des türkischen Geheimdienstchefs Ibrahim Kalin in der syrischen Hauptstadt.

In einem kürzlich geführten Interview betonte der Minister, dass die Türkei darauf vorbereitet sei, in Absprache mit syrischen Behörden, Sicherheitskräfte auszubilden und zu unterstützen, um die Stabilität in der Region zu fördern.

Ankara verfolgt seit langem eine aktive Rolle in Syrien und hat bereits in der Vergangenheit ähnliche Unterstützungsangebote gemacht. Dieser Schritt könnte die Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern weiter vertiefen und zur Stärkung der Sicherheitslage in Syrien beitragen.

Ankara hat aber auch deutlich gemacht, dass die Beseitigung des PKK-Ablegers in Syrien, der YPG, weiterhin oberste Priorität hat. Die YPG wird von der Türkei als terroristische Organisation betrachtet und bekämpft.

Der syrische Präsident Bashar Al-Assad floh in der vergangenen Woche nach Moskau, als Rebellen die Kontrolle über die syrische Hauptstadt Damaskus übernahmen. Danach wachten die Menschen in dem Land zum ersten Mal seit Jahrzehnten auf, ohne vom Assad-Regime regiert zu werden.

Nach der Nachricht vom Sturz des Regimes brachen die Syrer in heftige Jubelfeiern aus. Der Sturz des Assad-Regimes kommt nach 54 Jahren Diktatur und 13 Jahren Bürgerkrieg. Die Familie Assad kam 1970 an die Macht.

Der Krieg in Syrien begann 2011, als ein pro-demokratischer Aufstand, der das Ende der langen Herrschaft von Assad forderte, schnell zu einem brutalen Bürgerkrieg eskalierte. Seitdem hat der Konflikt mehr als 500.000 Menschenleben gefordert und rund 12 Millionen Menschen aus ihren Häusern im ganzen Land vertrieben.

Nach einem Jahrzehnt brutaler Auseinandersetzungen kam der Krieg weitgehend zum Stillstand, nachdem das Assad-Regime die Kontrolle über viele Großstädte zurückgewonnen hatte – mit maßgeblicher Unterstützung Russlands und des Irans sowie der mächtigen iranischen Stellvertretergruppe Hisbollah im Libanon. Einige Gebiete im Norden und Osten des Landes blieben unter der Kontrolle von kurdisch geführten und von den USA unterstützten Rebellengruppen.

Doch Ende November starteten die Rebellen im Nordwesten eine Schockoffensive, die hauptsächlich von der HTS angeführt wurde. Die HTS versucht seit einigen Jahren, sich öffentlich von ihren dschihadistischen Wurzeln als regionaler Zweig der Al-Qaida zu distanzieren.

Da Assads Hintermänner Iran, Russland und Hisbollah derzeit mit anderen Konflikten beschäftigt sind, haben die Rebellen vermutlich eine Gelegenheit gesehen, ihren Kampf gegen Assads Armee zu erneuern.

Viele glauben, dass diese Offensive ohne den Segen der Türkei nicht hätte stattfinden können. Die Türkei, die einige der Rebellen in Syrien unterstützt, hat bestritten, HTS zu unterstützen.

Seit einiger Zeit hatte Erdogan Assad gedrängt, sich auf Verhandlungen einzulassen, um eine diplomatische Lösung des Konflikts zu finden, die eine Rückkehr der syrischen Flüchtlinge ermöglichen würde. Mindestens drei Millionen von ihnen befinden sich in der Türkei. Aber Assad hatte sich geweigert, dies zu tun.

