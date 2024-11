Pastificio ist ein jahrhundertealter Nudelhersteller in der italienischen Region Silvano d'Orba. Der Anteilserwerb ist Teil der Strategie von Ulusoy, in Sektoren mit hoher Wertschöpfung zu expandieren

Istanbul – Der größte Mehlproduzent der Türkei, Ulusoy Un, gab am Freitag bekannt, dass er eine 85%ige Beteiligung an dem italienischen Nudelhersteller Pastificio Mediterranea von der spanischen Cerealto-Gruppe erworben hat.

Pastificio ist ein jahrhundertealter Nudelhersteller in der italienischen Region Silvano d’Orba. Der Anteilserwerb ist Teil der Strategie von Ulusoy, in Sektoren mit hoher Wertschöpfung zu expandieren, so das Unternehmen in einer Erklärung.

Das 1908 gegründete Unternehmen Pastificio Mediterranea begann mit der Herstellung von Nudeln nach traditionellen Methoden und ging 1936 zu den ersten automatischen Presssystemen der Region über.

In den 1950er- und 60er-Jahren gelangten die Produkte des Unternehmens unter dem ikonischen Markennamen Moccagatta auf die internationalen Märkte. Um die steigende Nachfrage zu befriedigen, verlagerte das Unternehmen 2003 seinen Betrieb in ein modernes Werk in Silvano d’Orba, wo es weiterhin produziert, berichtet Capital.

Der Vorsitzende von Ulusoy, Eren Günhan Ulusoy, sagte: „Wir werden zum Wachstum von Pastificio beitragen und die geografische Abdeckung durch die Rohstofflieferkapazitäten der Gruppe und ihr umfangreiches Kundennetz in verschiedenen Regionen weiter ausbauen.“

Marco Ferraroni, der Geschäftsführer von Pastificio Mediterranea, fügte hinzu:

„Wir freuen uns, unseren Weg mit einer bedeutenden Gruppe fortzusetzen, die die Werte und Ziele unseres Unternehmens teilt. Wir sind zuversichtlich, dass wir unser Unternehmen gemeinsam auf die nächste Stufe heben werden.“

Zuvor hatte die Ulusoy-Tochter Soke, ein türkischer Mehlhersteller, einen Anteil von 12,65 % an dem in den USA ansässigen Brothersteller Rudi’s erworben.

