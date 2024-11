Die MPT-76-Sturmgewehre sollen die Aufstandsbekämpfung in Kamerun verstärken, wo die Regierung seit über sieben Jahren gegen separatistische Rebellen kämpft.

Jaunde – Das türkische Sturmgewehr MPT-76 gehört zu den besten Schnellfeuerwaffen der Welt. Als bisher einziges Sturmgewehr hat sie insgesamt 42 Natotests und weitere acht Tests bestanden. Dabei seien laut Militärkreisen 1,1 Millionen Patronen verschossen worden.

Nach Albanien, Libyen, Somalia, Aserbaidschan und Nordzypern hat nun auch der westafrikanische Staat Kamerun die Waffe in seinen Bestand aufgenommen und seine Spezialeinheit – die Rapid Intervention Battalion (BIR) – damit ausgestattet. Die BIR präsentierte das Gewehr erstmals letztes Jahr während einer Parade im Mai anlässlich der Feierlichkeiten zum Nationalfeiertag des Landes, berichtet Military Africa.

Die MPT-76-Sturmgewehre sollen die Aufstandsbekämpfung in Kamerun verstärken, wo die Regierung seit über sieben Jahren gegen separatistische Rebellen kämpft. In den unruhigen Regionen, in denen die Separatisten eine Guerillakampagne zur Ausrufung der Unabhängigkeit gestartet haben, kommt es häufig zu Zusammenstößen.

MPT-76

Mit dem Ziel das Standardgewehr der türkischen Armee, das vom deutschen Hersteller Heckler & Koch (HK) entwickelte Modell G-3, zu ersetzen, begann die staatliche Waffenschmiede MKEK in Kooperation mit dem Waffenhersteller Sarsilmaz Sanayi 2015 mit der Produktion des MPT-76 in der zentralanatolischen Stadt Kirikkale.

Sarsilmaz Silah Sanayi ist offizieller Pistolenlieferant der Polizei und Streitkräfte des Landes und ist ebenfalls als Subunternehmer in der Flugzeugindustrie tätig. MPT bedeutet auf Türkisch (Millî Piyade Tüfeği) „Nationales Infanteriegewehr“.

Das Gewehr zeichnet sich durch eine effektive Schussreichweite von bis zu 600 Metern aus. Es kann 700 Schuss pro Minute mit einer Mündungsgeschwindigkeit von fast 800 Metern pro Sekunde abfeuern. Es hat das Kaliber 7,62×51 mm für NATO-Munition.