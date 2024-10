Biden rief am Mittwochabend von der Air Force One Netanjahu an und gratulierte ihm zur Tötung des Hamas-Führers Yahya Sinwar.

Washington – US-Präsident Joe Biden rief am Mittwochabend von der Air Force One den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu an und gratulierte ihm zur Tötung des Hamas-Führers Yahya Sinwar.

Das israelische Militär erklärte, Sinwar sei am Mittwoch im südlichen Gazastreifen getötet worden.

„Nach Abschluss der Identifizierung der Leiche kann bestätigt werden, dass Yahya Sinwar eliminiert wurde“, teilte das israelische Militär mit.

„Die Dutzenden von Operationen, die das [israelische Militär] und der ISA [Shin Bet, Israels inländischer Sicherheitsdienst] im letzten Jahr und in den letzten Wochen in dem Gebiet, in dem er eliminiert wurde, durchgeführt haben, schränkten Yahya Sinwars Bewegungsfreiheit ein, als er von den Streitkräften verfolgt wurde, und führten zu seiner Eliminierung“.

Netanjahu nahm die Lorbeeren für die Tötung Sinwars schnell entgegen, fügte aber hinzu, dass dies nicht bedeute, dass der Krieg gegen den Gazastreifen beendet sei.

„Heute haben wir die Rechnung beglichen. Heute wurde dem Bösen ein Schlag versetzt, aber unsere Aufgabe ist noch nicht erfüllt“, sagte Netanjahu in einer aufgezeichneten Videoerklärung.

„Den lieben Geiselfamilien sage ich: Dies ist ein wichtiger Moment in diesem Krieg. Wir werden mit voller Kraft weitermachen, bis alle Ihre Lieben, unsere Lieben, zu Hause sind.“

Die Hamas hat sich zu den israelischen Behauptungen nicht geäußert. Israel führt seit Oktober letzten Jahres einen Krieg gegen den Gazastreifen und hat dabei mehr als 42.000 Palästinenser getötet, die meisten von ihnen Zivilisten. Es folgten von der Hamas angeführte Angriffe auf den Süden Israels, bei denen 1 139 Menschen getötet wurden.

Sinwar, 62, war einer der Drahtzieher der Anschläge vom 7. Oktober auf Israel und ist seither ein Hauptziel Tel Avivs.

Er wurde 2017 zum Hamas-Führer in Gaza gewählt und war zuvor 22 Jahre lang in einem israelischen Gefängnis inhaftiert, bevor er 2011 im Rahmen eines Gefangenenaustauschs freigelassen wurde.

U.S. President Joe Biden called Prime Minister Benjamin Netanyahu this evening from Air Force One and congratulated him on the elimination of Yahya Sinwar. — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) October 17, 2024

