New York – In einer historischen Abstimmung forderte die Generalversammlung der Vereinten Nationen am Mittwoch mit überwältigender Mehrheit ein Ende der illegalen israelischen Besatzung der palästinensischen Gebiete innerhalb von 12 Monaten.

Die nicht bindende Maßnahme wurde mit 124:12 Stimmen angenommen, wobei sich 43 Länder der Stimme enthielten.

Die UN-Generalversammlung forderte, dass „Israel seine rechtswidrige Anwesenheit in den besetzten palästinensischen Gebieten, die ein fortdauerndes Unrecht darstellt, das seine internationale Verantwortung nach sich zieht, unverzüglich und spätestens innerhalb von 12 Monaten beendet“.

Außerdem wird Israel aufgefordert, die Palästinenser für die durch die Besetzung entstandenen Schäden zu entschädigen.

Der UN-Generalversammlung, zu deren Aufgaben es gehört, die „Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten“ zu fördern, gehören alle souveränen Länder der Welt an, so dass die Abstimmung vom Mittwoch zeigt, wie groß der internationale Widerstand gegen die israelische Besetzung Palästinas ist.

Die Resolution stützt ein Gutachten des Internationalen Gerichtshofs (IGH) – des obersten Gerichts der Vereinten Nationen -, in dem festgestellt wird, dass Israels Präsenz in den palästinensischen Gebieten unrechtmäßig ist und beendet werden muss.

Der Gerichtshof entschied im Juli, dass Israel seinen Status als Besatzungsmacht missbraucht und betonte, dass die israelischen Siedlungen im Westjordanland und in Ostjerusalem illegal sind.

Die Abstimmung der UN-Generalversammlung findet inmitten des verheerenden Krieges Israels gegen den Gazastreifen statt, in dem mehr als 41.250 Palästinenser getötet wurden. Der IGH hat Israel in seinen Urteilen aufgefordert, Maßnahmen zu ergreifen, um einen Völkermord im Gazastreifen zu verhindern und angemessene humanitäre Hilfe in das Gebiet zu lassen.

Die Vereinigten Staaten, die nach eigenen Angaben eine Zweistaatenlösung für den Konflikt anstreben, haben sich am Mittwoch gemeinsam mit Israel gegen die Resolution der UN-Generalversammlung ausgesprochen – ebenso wie Tschechien, Ungarn, Argentinien und mehrere kleine pazifische Inselstaaten.

Die Resolution wurde von Palästina – einem ständigen Beobachterstaat bei der UNO – eingereicht.

Der Präsident der Palästinensischen Autonomiebehörde, Mahmoud Abbas, begrüßte die Resolution und forderte die Länder der Welt auf, Druck auf Israel auszuüben, damit es sich an die Resolution hält.

„Der internationale Konsens über diese Resolution gibt unserem palästinensischen Volk, das im Gazastreifen und im Westjordanland, einschließlich Jerusalem, einer umfassenden Aggression und einem Völkermord ausgesetzt ist, neue Hoffnung, sein Streben nach Freiheit und Unabhängigkeit und nach der Gründung eines palästinensischen Staates mit Ostjerusalem als Hauptstadt zu verwirklichen“, so Abbas.

Ursprünge der Besatzung

Israel eroberte das Westjordanland, den Gazastreifen und Ostjerusalem im Krieg von 1967 und annektierte 1980 die gesamte heilige Stadt. Das Völkerrecht verbietet die gewaltsame Aneignung von Land.

Außerdem hat Israel im Westjordanland Siedlungen gebaut, in denen heute Hunderttausende Israelis leben, und damit gegen die Vierte Genfer Konvention verstoßen, die es der Besatzungsmacht untersagt, „Teile ihrer eigenen Zivilbevölkerung in das von ihr besetzte Gebiet zu verlegen“.

Der Großteil der internationalen Gemeinschaft hält die Besatzung für illegal.

Die USA argumentieren jedoch, dass Palästinenser und Israelis eine Lösung der Probleme ohne Druck von außen aushandeln sollten – ein Standard, den Washington bei anderen Konflikten nicht anwendet, einschließlich der russischen Besetzung von Teilen der Ukraine.

Mehrere US-Verbündete – darunter Frankreich, Finnland und Mexiko – stimmten für die Resolution vom Mittwoch. Das Vereinigte Königreich, die Ukraine und Kanada enthielten sich der Stimme.

Die Gruppe „Kanadier für Gerechtigkeit und Frieden im Nahen Osten“ kritisierte die Stimmenthaltung als „feige Weigerung, sich für das Völkerrecht und die Freiheit der Palästinenser einzusetzen“.

„Alle Staaten sind verpflichtet, dazu beizutragen, Israels illegale Besetzung der palästinensischen Gebiete so schnell wie möglich zu beenden, aber Kanada hat sich einfach enthalten“, so die Gruppe in einem Beitrag in den sozialen Medien.

BREAKING: Canada ABSTAINED on a UN resolution affirming the ICJ advisory opinion and demanding that Israel ends its unlawful presence in the occupied Palestinian territories. A cowardly refusal to stand up for international law and Palestinian freedom. It was adopted 124-14. pic.twitter.com/s4Hts421nd

— Canadians for Justice and Peace in the Middle East (@CJPME) September 18, 2024