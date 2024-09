Turkstaaten einigen sich auf gemeinsames Alphabet

Teilen

Astana – Die von der Organisation der Turkstaaten (TDT) eingesetzte Kommission für das Gemeinsame Türkische Weltalphabet einigte sich auf einen Vorschlag für ein aus 34 Buchstaben bestehendes Gemeinsames Alphabet.

In einer Erklärung der Türkischen Akademie mit Sitz in Astana, der Hauptstadt Kasachstans, heißt es, dass die dritte Sitzung der Kommission für das Gemeinsame Türkische Weltalphabet vom 9. bis 11. September in Baku, der Hauptstadt Aserbaidschans, in Zusammenarbeit mit der Türkischen Akademie und dem Türkischen Sprachverband abgehalten wurde.

„Der Hauptzweck der Sitzung bestand darin, die Arbeit am Projekt für ein gemeinsames Alphabet für die Turksprachen abzuschließen, indem die in diesem Bereich gewonnenen Erkenntnisse und die zweijährige Erfahrung der Kommission genutzt wurden.“

„Fördert das gegenseitige Verständnis und die Zusammenarbeit zwischen den Turkvölkern“

„Die Entwicklung des Gemeinsamen Türkischen Alphabets fördert das gegenseitige Verständnis und die Zusammenarbeit zwischen den Turkvölkern und bewahrt gleichzeitig ihr sprachliches Erbe“, heißt es in der Erklärung, in der darauf hingewiesen wird, dass der erfolgreiche Abschluss des Treffens von historischer Bedeutung ist.

Die Türkische Akademie und der Türkische Sprachverband dankten den Regierungen der Turkstaaten und den Mitgliedern der Kommission für ihre wertvollen Beiträge zu diesem Prozess und fügten hinzu: „Alle relevanten Institutionen sind aufgefordert, die Umsetzung des vorgeschlagenen Gemeinsamen Türkischen Alphabets aktiv zu unterstützen.“

Dem Türkei-türkischen Alphabet würden fünf neue Buchstaben hinzugefügt. So nahmen auch die Buchstaben „Ä, Ň, Ŭ, Q, X“ ihren Platz im neuen Alphabet“ ein.

Professor Dr. Develi sagte:

„Es ist jedoch nicht richtig, dies als eine Änderung des Alphabets zu betrachten. Wir werden in der Türkei weiterhin das 29-Buchstaben-Alphabet verwenden. Nur die Entsprechungen einiger verschiedener Laute werden bekannt sein. Dadurch wird es für uns einfacher, die Texte des anderen zu lesen. Unsere gemeinsamen kulturellen Werte werden sich leichter erklären lassen; die wirtschaftlichen und politischen Beziehungen werden sich verbessern. Langfristig kann diese Situation dazu führen, dass wir durch den Austausch von Wörtern zu einer gemeinsamen Sprache finden.“

Geschichte

Im Zusammenhang mit dem Zusammenbruch der UdSSR wurden in den neu gegründeten Republiken, in denen die Turksprachen die wichtigsten Sprachen waren, die Ideen des Panturkismus wieder populär, und infolgedessen auch die Bewegung für die Wiedereinführung des lateinischen Alphabets.

Zur Vereinheitlichung wurde auf Initiative der Türkei im November 1991 in Istanbul ein internationales wissenschaftliches Symposium über die Entwicklung eines einheitlichen Alphabets für die Turksprachen abgehalten. Es basierte vollständig auf dem türkischen Alphabet, wobei jedoch einige fehlende Buchstaben hinzugefügt wurden: ä, ñ, q, w, x. Somit bestand das Alphabet aus 34 Buchstaben, von denen 29 aus dem Türkischen übernommen wurden.

Aserbaidschan war das erste Land, das dieses Alphabet im Dezember 1991 einführte, und Usbekistan schlug seine Einführung im September 1993 vor, während es weiterhin das kyrillische Alphabet verwendete. Im September 1993 gaben die Vertreter Aserbaidschans, Turkmenistans und Usbekistans auf einer regulären Konferenz in Ankara offiziell den Übergang zum neuen Alphabet bekannt.

Aserbaidschan hatte jedoch bereits 1992 sein Alphabet reformiert und den Buchstaben ä durch ə ersetzt, der aus dem alten Kyrillischen und dem Yañalif übernommen wurde. Ab dem Jahr 2000 ordnete die Regierung an, dass aserbaidschanische Publikationen und Medien nur noch die lateinische Schrift verwenden dürfen, womit das kyrillische Alphabet in Aserbaidschan offiziell abgeschafft wurde.