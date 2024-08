Flughafen Istanbul: Meiste Verbindungen weltweit

Teilen

Istanbul – Istanbul, Frankfurt und Paris Charles de Gaulle sind laut Studie Ciriums weltweit die drei Flughäfen mit den meisten Flugverbindungen.

Auf der Grundlage von Daten aus den ersten beiden Quartalen des Jahres 2024, hat die Luftfahrtanalyseplattform Cirium eine Liste der am besten angebundenen Flughäfen auf der ganzen Welt erstellt, basierend auf der Anzahl der von ihnen angeflogenen Nonstop-Ziele.

An der Spitze steht derselbe Flughafen, der erst kürzlich seine Krone als bester Allround-Flughafen der Welt zurückerobert hat – Istanbul Airport. Dieses Drehkreuz bedient satte 309 Ziele und liegt damit vor allen anderen Flughäfen auf der Liste. Die meisten davon werden von Turkish Airlines angeflogen, der Fluggesellschaft mit dem weltweit umfangreichsten Streckennetz.

Frankfurt fliegt 296 Ziele an, Paris Charles de Gaulle 282 und Amsterdam Schiphol 270. Der Flughafen O’Hare in Chicago belegt den fünften Platz, da er ebenfalls 270 Ziele anfliegt und damit das am besten angebundene Drehkreuz in Nordamerika ist.

Die Untersuchung von Cirium zeigt, dass 10 der 20 am besten angebundenen Flughäfen in Europa liegen, jeweils vier in China und den USA und zwei im Nahen Osten – Dubai International und Jeddah in Saudi-Arabien.

Dies sind die 20 am besten angebundenen Flughäfen der Welt