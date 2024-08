EU-Mitgliedschaft ist ein strategisches Ziel für die Türkei

Brüssel – Der türkische Außenminister Hakan Fidan hofft, Fortschritte bei der Verbesserung der schwierigen Beziehungen zwischen Ankara und der Europäischen Union zu erzielen, nachdem er am Donnerstag zum ersten Mal seit fünf Jahren an einem Treffen der EU-Minister in Brüssel teilnahm.

Während des etwa zweistündigen Treffens führte Fidan bilaterale Gespräche mit seinen Gesprächspartnern. Fidan sagte nach dem Treffen: „Das Treffen ist wichtig für die Wiederbelebung unserer Beziehungen zur EU. Die Türkei wurde eine Zeit lang nicht zu solchen Treffen eingeladen. Die Tatsache, dass wir dieses Mal nach Brüssel eingeladen wurden, ist natürlich eine positive Entwicklung.“

Der seit zwei Jahrzehnten andauernde Beitrittsprozess der Türkei wurde aufgrund von Bedenken der EU bezüglich politischer Streitigkeiten im östlichen Mittelmeer und über Zypern eingefroren.

Fidan: „Wir glauben, dass es im Interesse aller ist, die Beziehungen zwischen der Türkei und der EU wiederzubeleben.“

Die Türkei habe jedoch betont, dass „die Herstellung einer Verbindung zwischen dem Zypernproblem und den Beziehungen zwischen der Türkei und der EU keine gesunde Methode ist und keine Ergebnisse bringen wird“. Die EU-Mitgliedschaft sei weiterhin ein strategisches Ziel für die Türkei.

„Ein weiteres vorrangiges Thema ist die Visumfrage. Unsere Arbeit an der Liberalisierung der Visabestimmungen geht weiter. Wir haben 66 Kriterien erfüllt, es fehlen nur noch 6 Kriterien. Wir arbeiten mit unseren zuständigen Institutionen zusammen, um diese zu erfüllen. Bis die Visaliberalisierung erreicht ist, arbeiten wir weiter daran, die Schwierigkeiten und Hindernisse zu beseitigen, die unsere Bürger bei der Beantragung von Schengen-Visa erleben. Wir setzen unsere Kontakte mit der EU und den Mitgliedstaaten fort, um eine allgemeine Einführung von Mehrfacheinreise- und Langzeitvisa zu erreichen“ so Fidan weiter.

