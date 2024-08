Befreite Hamas-Gefangene dementiert Medienmeldungen

Tokio – Eine junge israelische Frau, die im Gazastreifen gefangen gehalten wurde, hat erklärt, sie werde sich nicht von den Medien „zum Opfer machen“ lassen, und wies Behauptungen zurück, Mitglieder der palästinensischen Gruppe Hamas hätten sie geschlagen.

Vor Diplomaten der G7-Staaten schilderte Noa Argamani am Mittwoch in Tokio ihren Leidensweg, nachdem sie während des Anschlags vom 7. Oktober von bewaffneten palästinensischen Gruppen gefangen genommen worden war.

Nachdem israelische Medien berichtet hatten, dass Argamani geschlagen worden sei, sagte sie am Freitag, dass ihre Kommentare falsch zitiert und aus dem Zusammenhang gerissen worden seien, berichtet Jerusalem Post.

Argamani dementierte Berichte, wonach palästinensische Kämpfer ihr den Kopf rasiert und sie während ihrer Gefangenschaft geschlagen hätten. Sie sagte, ihre Verletzungen seien auf einen israelischen Angriff zurückzuführen.

„Ich kann nicht ignorieren, was hier in den letzten 24 Stunden passiert ist, indem meine Worte aus dem Zusammenhang gerissen wurden“, so Argamani weiter.

„[Hamas-Mitglieder] haben mich nicht geschlagen, während ich in Gefangenschaft war, noch haben sie mir die Haare abgeschnitten; ich wurde durch den Einsturz einer Mauer verletzt, der von einem [israelischen] Luftwaffenpiloten verursacht wurde.

„Als Opfer des 7. Oktobers weigere ich mich, noch einmal von den Medien zum Opfer gemacht zu werden“, so Argamani weiter.

„I cannot ignore what happened here over the past 24 hours, taking my words out of context,“ Noa Argamani, an Israeli woman freed from Hamas captivity in Gaza in June wrote referring to the Israeli media coverage of her Tokyo speechhttps://t.co/o75Szj9ciS

— Middle East Eye (@MiddleEastEye) August 25, 2024