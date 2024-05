Die Kunst des Marmorierens Ebru-Malerei: Kunstausstellung in Frankfurt am Main

Die Kunst des Marmorierens

Ebru-Malerei: Kunstausstellung in Frankfurt am Main

Die Ursprünge der Ebru-Kunst, also der Technik des Malens auf Wasser, reichen bis ins 8. und 9. Jahrhundert. In Asien, genauer gesagt in Turkestan, aber auch in Japan ist diese uralte Kunst des Marmorpapiers bekannt