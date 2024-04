Adana: 1.5 Millionen Besucher beim 12. Orangenblütenkarneval

Zwischen dem 13. und 21. April fand in der südosttürkischen Stadt Adana auch in diesem Jahr wieder das Orangebütenfestival mit 1.5 Millionen Besuchern statt.

Teilen

von Klaus Jürgens

Es gibt viele Großveranstaltungen in der Türkei – man denke an Sport oder Popmusik und weitere Kategorien, die Menschen egal ob Alt oder Jung anziehen; Türken sind ein begeisterungsfähiges Publikum. Aber dann findet nunmehr in der 12. Auflage etwas ganz Besonderes statt: der Internationale Orangenblütenkarneval in der Metropole Adana im Süden des Landes Es gibt drei herausragende Details die hier im Bericht von live vor Ort angeführt werden sollten.

Erstens, die Dauer des Karnevals. Es war im Frühling des Jahres 2013 als Ali Haydar Bozkurt – die Bürgerinnen und Bürger in Adana nennen ihn liebevoll den ursprünglichen Ideengeber, den Vater für einen Straßenkarneval – dem Verfasser dieser Zeilen an einem etwas kühlerem Abend und während des 1. Orangenblütenkarnevals sagte, wir wissen noch gar nicht ob es jemals eine zweite Auflage geben wird, es hängt von vielen Faktoren ab und besonders von zukünftigen Sponsoren.

Bereits ein Jahr später – und auch die Sonne spielte mit – konnte man von einer Großveranstaltung sprechen, die von der Bevölkerung in Adana bestens aufgenommen wurde. Von einem Tag schnell auf drei Tage angewachsen, sahen wir nunmehr im Jahre 2024 ein Programm verteilt über neun volle Tage mit einem Besuchervolumen von 1.5 Millionen Gästen. Natürlich nicht alle an einem Tag – an manchen Tagen gab es über zehn einzelne Großveranstaltungen sozusagen, inklusive Open Air – Konzerten, die die Gäste anzogen.

Und das bringt uns gleich zum zweiten Punkt, nämlich wer kommt eigentlich zum Karneval?

In Adana leben über zwei Millionen Bürgerinnen und Bürger. Man könnte natürlich sagen, dass wenn auch nur die Hälfte teilnimmt die magische Millionengrenze bereits überschritten wäre. Wenn man persönlich dabei ist, erscheint es auch genauso – eine ganze Stadt ist auf den Beinen, und für neune schöne Tage lang. Aber da gibt es noch einen weiteren Faktor: rund 200 000 Gäste aus ganz Türkiye und vielen anderen Ländern dieser Erde reisen speziell zum Karneval an. Hotels ausgebucht, Restaurants ohne Reservierung kaum eine Chance. Die Organisatoren sprechen von rund 150 000 Übernachtungen in den lokalen und vielen regionalen Hotels.

Und drittens, was macht die Organisatoren und ihr Publikum eigentlich so stolz, was ist dieses Flair des Karnevals? Hier gibt es keinen besseren Gesprächspartner als wie o.a. bereits einmal vorgestellt Ali Haydar Bozkurt, den Präsidenten des Karneval Komitees, und CEO (Marketing und Sales) und Vorsitzender des Verwaltungsrates von Toyota Türkiye.

Im Originalwortlaut erklärte Bozkurt:

„In der nächsten Zeit werden wir unsere Werbemaßnahmen vor allem im Ausland verstärken, und wir wollen mehr zum Tourismus in unserer Region beitragen. In den kommenden Jahren wollen wir, dass unsere Handwerker während der Karnevalszeit die Geschäfte und Häuser unserer Bürger schmücken. Wir wollen noch mehr in die Karnevalsatmosphäre eintauchen. Außerdem fordern wir alle Institutionen auf, mehr Zitronenbäume in den Straßen von Adana zu pflanzen.

Dies wollen wir in Zusammenarbeit mit den entsprechenden Institutionen der Stadt Schritt für Schritt umsetzen. Unsere Gewerbetreibenden und Gäste sind sehr zufrieden mit dem Karneval. Alle, auch Kinder und Jugendliche haben einen Karneval der Toleranz. Ich gehe davon aus, dass die Wirtschaft von Adana durch die professionelle Unterstützung der Veranstaltungen im Rahmen dieser starken Kooperation sowie durch die in- und ausländische Werbeunterstützung und die Verlängerung der Programmdauer auf neun Tage einen Rekordwert erreichen wird.

In diesem Jahr wird unser Karneval einen wirtschaftlichen Wert von über fünf Milliarden TL erreichen. Vor 12 Jahren, als wir uns auf den Weg machten, erklärten wir, dass dieser Karneval eine Botschaft der Freundschaft und Brüderlichkeit in die ganze Welt senden würde. Die Menschen in Adana haben den Karneval so gut angenommen, dass wir nun jedes Jahr zu Frieden und Toleranz aufrufen“.

Hinzu kommt das im Rahmen einer weiteren Reihe von Veranstaltungen in der ganzen Türkei – das großangelegte Kulturstraßenfestival – ein enorm wichtiger weiterer Kooperationspartner gefunden wurde: das türkische Ministerium für Kultur und Tourismus welches dieses Kulturstraßenfestival betreut. Das Ministerium hatte entschieden in 2024 den Straßenkarneval in Adana in ihr eigenes nationales Programm aufzunehmen – Erfolg überall.

Zusammengefasst: ein Beitrag zur lokalen und regionalen Wirtschaft in Höhe von rund 150 Millionen Euro, 1.5 Millionen ‚Botschafter‘ die Adana und wie die Menschen in der Türkei feiern in alle vier Landesteile und alle vier Ecken unserer Erde tragen werden, eine begeisterungsfähige Stadt und ein ‚Organisationskomitee 2.0‘ – wie man hier sagt, wenn es April wird muss man in Adana sein.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Klaus Jurgens MSc. (LSE)