Weltrekord: Dubai-Mall verzeichnet 105 Millionen Besucher

Dubai – Die Dubai Mall verzeichnete im Jahr 2023 einen Besucherrekord von 105 Millionen Menschen, was einem Anstieg von über 19 Prozent gegenüber den 88 Millionen des Vorjahres entspricht; auch die Umsätze waren im Jahr 2023 außergewöhnlich hoch.

Neue Zahlen, die das Einkaufszentrum veröffentlichte, zeigen auch, dass allein in den ersten beiden Monaten dieses Jahres 20 Millionen Menschen das Einkaufszentrum besucht haben und dass 2024 ein weiteres Rekordjahr werden dürfte.

Die Veranstaltungen und Werbeaktionen des Einkaufszentrums im Jahr 2023 und Anfang 2024 waren ein wichtiger Motor für die Besucherzahlen, ebenso wie die wichtigen Festtage und internationalen Feierlichkeiten. Hierzu gehörten Großveranstaltungen wie das Dubai Shopping Festival, das Dubai Food Festival und der gefeierte 3-Tage-Super-Sale.

Die Kundenzufriedenheit in der Dubai Mall ist mit einer Durchschnittsbewertung von 4,6 unverändert hoch. Dieser Wert spiegelt das positive Feedback von Tausenden von Kunden wider und festigt den Ruf des Einkaufszentrums als Top-Adresse für Shopping, Unterhaltung und kulturelle Erlebnisse.

Das Einkaufszentrum Dubai Mall in Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten ist bezogen auf die Verkaufsfläche mit 350.000 Quadratmetern eines der größten Einkaufszentren der Welt. Es liegt im Stadtteil Downtown Dubai, etwa 800 Meter südlich der mittleren Sheik Zayed Road.

