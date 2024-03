Hollywood-Legende Will Smith: Der Koran ist glasklar

Teilen

Los Angeles – Hollywood-Ikone Will Smith hat seine tiefe Wertschätzung für den Koran mitgeteilt und beschrieb das heilige Buch der Muslime als „kristallklar“. Er lobte seine Einfachheit.

In einem Interview erzählte Smith von seinen Erfahrungen beim Lesen des Korans. „Ich liebte die Einfachheit; der Koran ist so klar, er ist kristallklar“, sagte Smith. Der Actionstar bezeichnete den Koran als „schön und klar“.

Smith gab in einem Interview einen Einblick in seine spirituelle Reise. Er habe in den letzten Jahren „eine schwierige Zeit gehabt“ und in einer „spirituellen Phase seines Lebens alle heiligen Bücher gelesen“.

Der Hollywood-Schauspieler sprach in einem Gespräch mit dem ägyptischen Journalisten Amr Adeeb im Big Time Podcast über seine Wertschätzung für den Koran und dessen Einfluss auf sein Leben. Will sagte, er habe in den letzten Jahren „alle heiligen Bücher gelesen“ und fügte hinzu, er habe „den Koran von vorne bis hinten gelesen“.

Smith:

Wissen Sie, die letzten zwei Jahre meines Lebens waren eine schwierige Zeit, und ich habe meine Aufmerksamkeit nach innen gerichtet. Und ich habe vorhin mit jemandem darüber gesprochen, dass ich alle heiligen Bücher gelesen habe. Ich habe den Koran gelesen. Ich habe den Koran von vorne bis hinten gelesen.

Smith, der vor zwei Jahren Schlagzeilen machte, weil er Chris Rock bei der Oscar-Verleihung auf der Bühne geohrfeigt hatte, sagte, er sei zur Spiritualität zurückgekehrt, um die Herausforderungen zu bewältigen, die er erlebt habe.

Nach der Auseinandersetzung verbot die Motion Picture Academy Smith die Teilnahme an der Oscar-Verleihung oder einer anderen Veranstaltung der Akademie für 10 Jahre. Smith entschuldigte sich nach der Oscar-Verleihung in einer Erklärung bei Rock und sagte, er habe sich „danebenbenommen und ich habe mich geirrt“.

