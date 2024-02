Zentralbank-Umfrage: Dollar wird auf 40 über Lira steigen

Laut einer von der türkischen Zentralbank in Auftrag gegebenen Umfrage (Link) wird der Dollar bis zum Ende des Jahres auf über 40 Lira steigen

Teilen

Ankara – Laut einer von der türkischen Zentralbank in Auftrag gegebenen Umfrage (Link) wird der Dollar bis zum Ende des Jahres auf über 40 Lira steigen. An der in diesem Monat durchgeführten Umfrage nahmen 68 Vertreter aus dem Real- und Finanzsektor teil.

Während die Erwartung der Teilnehmer zum Jahresende bei 40,0212 Dollar/TL lag, stieg die Erwartung für die kommenden 12 Monate von 40,6370 auf 41,1543. Die Erwartung des Leistungsbilanzdefizits zum Jahresende, das im vorangegangenen Erhebungszeitraum bei 34,4 Mrd. Dollar lag, stieg in diesem Zeitraum auf 34,6 Mrd. Dollar.

Inflationserwartungen

Der Umfrage nach stieg die Verbraucherpreisindex-Erwartung (VPI) für Februar, die im Vormonat bei 3,51 Prozent lag, in diesem Umfragezeitraum auf 3,80 Prozent. Die Erwartung für den VPI-Anstieg zum Jahresende stieg ebenfalls von 42,04 Prozent auf 42,96 Prozent.

Die Erwartungen für den VPI-Anstieg auf Sicht von 12 Monaten gingen von 39,09 Prozent auf 37,78 Prozent und auf Sicht von 24 Monaten von 23,69 Prozent auf 23,05 Prozent zurück.

Die Inflation lag laut dem Türkischen Statistischen Institut (TÜİK) bei 64,86 Prozent und laut der Inflationsforschungsgruppe (ENAG) bei 129,11 Prozent.

Auch interessant

– Wirtschaft –

Türkei: Exporte brechen weiteren Allzeitrekord

Im Januar haben die türkischen Exporte trotz der Abwärtsrevision in der Weltwirtschaft erneut einen neuen Allzeitrekord gebrochen.