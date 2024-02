Türkische Rüstungsschmiede Baykar baut Fabrik in Ukraine

Riad – Mitten im russisch-ukrainischen Krieg hat der türkische Drohnenhersteller Baykar mit dem Bau eines neuen Werkes in der Ukraine begonnen. Das gab das Unternehmen auf der Rüstungsmesse World Defense Show im saudi-arabischen Riad bekannt. Türkische Drohnen vom Typ Bayraktar spielten eine wichtige Rolle in der Verteidigung der Ukraine gegen Russland.

Wie Baykar-CEO Haluk Bayraktar bekannt gab, werde das Werk für 500 Mitarbeitende innerhalb von zwölf Monaten fertiggestellt sein. Das Unternehmen habe mit 30 Ländern Exportverträge für seine TB2-Drohne unterzeichnet.

„Unsere Fabrik wird gebaut, wir brauchen etwa 12 Monate, um den Bau abzuschließen, und dann werden wir zu den internen Maschinen, der Ausrüstung und der Organisationsstruktur übergehen“, sagte Bayraktar. „Die Fabrik in der Ukraine ist groß, wir planen rund 500 Mitarbeiter zu beschäftigen.“

Auf die Frage, ob Sicherheitsbedenken zu einem Zögern geführt hätten, sagte Bayraktar, dass die Pläne „voll im Gange“ seien und dass „nichts“ sie aufhalten werde.

Bayrakter erklärte, dass sich die Kapazität auf etwa 120 Einheiten pro Jahr belaufen werde. Es sei jedoch noch nicht klar, ob sich die Produktion in der ukrainischen Fabrik auf das Drohnenmodell TB2 oder TB3 konzentrieren werde. Nach Angaben von Bayraktar soll die Produktion im Jahr 2025 beginnen.

Kiew und Ankara unterzeichneten das Abkommen über die Eröffnung einer Baykar-Fabrik in der Ukraine im Februar 2022, also noch vor dem Einmarsch Russlands. Das ukrainische Parlament ratifizierte das Abkommen im Dezember 2022.

⚡️The 🇹🇷Turkish company Baykar has started the construction of a plant in 🇺🇦Ukraine, said Haluk Bayraktar, CEO of Baykar

The Turkish drone factory in Ukraine is already under construction and will take about 12 months to complete, after which the company plans to move on to… pic.twitter.com/Dg1filyFZB

— 🇺🇦Ukrainian Front (@front_ukrainian) February 6, 2024