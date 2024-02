Bukarest – Der türkische Ringer Riza Kayaalp ist einen Sieg davon entfernt, der erfolgreichste Ringer Europas zu werden, nachdem er bei den Europameisterschaften in Bukarest das Finale bis 130 kg erreicht hat.

Der Titelverteidiger hat bereits 12 Mal die Goldmedaille bei den Europameisterschaften gewonnen, womit er im vergangenen Jahr mit Russlands Aleksandar Karelin gleichzog und ein Sieg am heutigen Dienstag im Finale würde ihn zum erfolgreichsten Ringer des Kontinents machen.

Im Kampf um die Goldmedaille im Griechisch-römischen Stil trifft Kayaalp auf den Russen Sergey Semenov, den Bronzemedaillengewinner der Olympischen Spiele in Tokio.

Kayaalp besiegte zuvor den Norweger Oskar Marvik mit 9:0, den Armenier David Ovasapyan im Viertelfinale mit 5:0 und erreichte trotz eines 2:2 gegen den Aserbaidschaner Beka Kandelaki im Halbfinale das Finale.

Der einzige Titelverteidiger, der es neben Kayaalp ins Finale schaffte, war Malkhas Amoyan (ARM) in der Klasse bis 77 kg. Er besiegte den in Deutschland lebenden moldawischen Ringer Alexandrin Gutu im Halbfinale mit 2:1 und wird im Kampf um die Goldmedaille auf den Türken Yunus Basar treffen.

Riza KAYAALP 🇹🇷 is one win away from becoming the most successful wrestler in Europe after he reached the 130kg final at the European Championships in Bucharest.#WrestleBucharesthttps://t.co/iHrQJbJidb

— United World Wrestling (@wrestling) February 13, 2024