Israel-Protest: US-Soldat stirbt bei Selbstverbrennung

Teilen

Washington – Ein Angehöriger der US-Luftwaffe hat sich aus Protest gegen den Gaza-Krieg vor der israelischen Botschaft in Washington DC selbst in Brand gesetzt.

„Ich bin im Begriff, einen extremen Akt des Protests zu vollziehen. Aber im Vergleich zu dem, was die Menschen in Palästina durch ihre Kolonialherren erfahren haben, ist es gar nicht so extrem“, so der Pilot vor dem Vorfall.

Auf Facebook schrieb er:

„Viele von uns fragen sich: ‚Was würde ich tun, wenn ich während der Sklaverei leben würde? Oder im Jim-Crow-Süden? Oder der Apartheid? Was würde ich tun, wenn mein Land Völkermord begehen würde?‘ Die Antwort ist: Sie tun es. Genau jetzt.“

Aaron Bushnell, aus San Antonio, Texas, erklärte in einem Livestream, er werde sich „nicht an einem Völkermord beteiligen“ und rief „Free Palestine!“, bevor er sich am Sonntag mit Flüssigkeit übergoss und dann anzündete.

Beamte des US-Secret Service löschten die Flammen, bevor der Mann am Sonntagnachmittag mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht wurde. Nach Angaben des Metropolitan Police Department von Washington, DC, erlag der 25-Jährige anschließend seinen Verletzungen.

Ein Bombenentschärfungsteam wurde zum Einsatzort geschickt, weil man ein verdächtiges Fahrzeug entdeckte, das mit der Person in Verbindung stehen könnte.

Bushnell war ein Spezialist für Cyberverteidigungsoperationen bei der 531st Intelligence Support Squadron auf der Joint Base San Antonio-Lackland in Texas und hatte seit 2020 im aktiven Dienst gedient, so die Air Force in einer Erklärung am Montagabend.

Der Vorfall ereignete sich zu einem Zeitpunkt, als die Proteste gegen Israels Krieg gegen den Gazastreifen überall in den USA zunehmen. Im Dezember hatte sich eine Demonstrantin vor dem israelischen Konsulat in Atlanta angezündet. Am Tatort wurde eine palästinensische Flagge gefunden.

Aaron Bushnell

All American Hero. “Night after night going round and round my brain, his dream is driving me insane, we cannot just write off his final scene, take heed of the dream.”https://t.co/uN3sAbH8U6 pic.twitter.com/ixUA9HT4XH — Roger Waters ✊ (@rogerwaters) February 27, 2024