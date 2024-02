Berlin – Während in den sozialen Medien der Untergang der deutschen Wirtschaft heraufbeschworen und die Ampelkoalition hierfür verantwortlich gemacht wird, hat Deutschland Japan überholt und ist somit zur drittgrößten Wirtschaft der Welt aufgestiegen. Das Land liegt nun in Bezug auf die Wirtschaftskraft nur noch hinter den USA und China, berichtet CNN.

Trotz eines Wachstums von 1,9 Prozent lag das nominale Bruttoinlandsprodukt Japans im Jahr 2023 bei 4,2 Billionen Dollar, verglichen mit 4,5 Billionen Dollar für Deutschland, wie aus den im letzten Monat veröffentlichten Zahlen hervorgeht.

Nach Angaben der Regierung schrumpfte die japanische Wirtschaft im Zeitraum Oktober bis Dezember mit einer Jahresrate von 0,4 Prozent, wie aus den Daten des Kabinettsbüros zum realen BIP hervorgeht, obwohl sie im gesamten Jahr 2023 um 1,9 Prozent wuchs.

Im Zeitraum Juli-September schrumpfte sie demnach um 2,9 Prozent. Zwei schrumpfende Quartale in Folge gelten als Indikator dafür, dass sich eine Wirtschaft in einer technischen Rezession befindet.

Die Inlandsnachfrage war besonders schwach. Alle wichtigen Kategorien der Inlandsnachfrage, einschließlich der Verbraucherausgaben, waren negativ. Nur die Auslandsnachfrage, die durch die Exporte von Waren und Dienstleistungen erfasst wird, leistete einen positiven Beitrag.

Der private Verbrauch – der die Hälfte der Wirtschaft ausmacht – ging im vierten Quartal um annualisiert 0,9 Prozent zurück, da die japanischen Verbraucher mit höheren Preisen für Lebensmittel, Kraftstoffe und andere Waren zu kämpfen hatten. Dies ist das dritte Quartal in Folge, in dem ein Rückgang zu verzeichnen ist.

