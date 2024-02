Die Tat in der Nacht zum Montag fiel mit dem dritten Todestag von Menem zusammen, der am 14. Februar 2021 starb.

Teilen

Buenos Aires – Auf dem islamischen Friedhof in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires, in dem sich auch das Grab des ehemaligen Präsidenten Carlos Saul Menem und seines Sohnes Carlos Jr. befindet, haben Unbekannte über 100 Gräber geschändet, teilte die argentinisch-arabische islamische Vereinigung (AAAI) am Donnerstag mit.

Die Tat in der Nacht zum Montag fiel mit dem dritten Todestag von Menem zusammen, der am 14. Februar 2021 starb.

„Die Kriminellen stahlen Bronzerahmen, zerstörten Marmorstrukturen und stahlen die argentinische Flagge, die über der Ruhestätte des ehemaligen Präsidenten und seines Sohnes Carlos Menem Jr. wehte“, erklärte der Verband in einer Erklärung.

Die Organisation wies darauf hin, dass dies nicht die ersten Angriffe auf das Anwesen seien und dass „sie nicht auf die leichte Schulter genommen werden können, wenn es sich um einen Ort von solch spiritueller und symbolischer Bedeutung handelt“.

Der Präsident der AAAI, Adalberto Assad, sagte, dass der Friedhof 20 Jahre lang von der Gendarmerie bewacht wurde, dass diese Bewachung aber später trotz der Forderungen der Gemeinde eingestellt wurde.

„Wir bitten um Sicherheit, sie schicken sie uns für zwei Tage und dann sieht man sie nie wieder“, zitiert La Nacion (Link) Assad.

In den zehn Jahren seiner Regierungszeit verfolgte Menem eine liberale Wirtschaftspolitik, die der Tradition des Peronismus zuwiderlief, der politischen Bewegung, aus der er stammte und in der er regierte. Er führte ein Konvertierbarkeitssystem ein, bei dem ein argentinischer Peso einem Dollar entsprach, und sein wichtigster Minister war der Liberale Domingo Cavallo.

Der derzeitige Präsident, Javier Milei, hat seine Bewunderung für Menem bekundet und ihn sogar als „besten Präsidenten der Geschichte“ bezeichnet.

Mit dem Laden des Beitrags akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Facebook.

Mehr erfahren Beitrag laden Facebook-Beiträge immer entsperren