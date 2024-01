Teilen

Berlin – Die in Berlin lebende renommierte bosnisch-serbische Schriftstellerin Lana Bastašić hat ihre Verträge mit dem deutschen Verlag S. Fischer gekündigt, um gegen „dessen Schweigen zur humanitären Krise in Gaza zu protestieren“.

„Als Kind habe ich gesehen, was auf ethnische Säuberungen folgt. Deshalb spreche ich über das Schweigen meiner neuen Heimat über den Tod von Palästinensern“, teilte Bastašić auf Instagram mit.

Die 37-Jährige, die für ihren Debütroman „Fang den Hasen“ den EU-Literaturpreis 2020 gewonnen hat, schrieb am Montag auf Instagram, es sei ihre „moralische und ethische Pflicht gewesen, meine Verträge“ mit dem Verlag S Fischer zu kündigen. Sie begründete dies mit dem Versäumnis des Verlags, „sich über den anhaltenden Völkermord in Gaza zu äußern“, sowie mit der „Zensur“ von pro-palästinensischen Stimmen in Deutschland, berichtet The Guardian.

Der 1886 von dem jüdischen Publizisten Samuel von Fischer gegründete Frankfurt-S. Fischer Verlag wurde 1936 vom NS-Regime ins Exil getrieben. Auf seiner Website erklärt der Verlag seine Absicht, „neuen Formen des antisemitischen und rassistischen Denkens und Handelns entgegenzutreten“.

Ein Sprecher von S. Fischer habe gegenüber The Guardian bestätigt, dass Bastašić ihren Vertrag im Dezember gekündigt hat, und fügte hinzu: „Wir respektieren ihre Entscheidung und befinden uns in konstruktiven Gesprächen mit ihrer Agentur.“

In einer E-Mail an The Guardian erklärte Bastašić, der Vertrag, den sie gekündigt habe, betreffe ihren nächsten Roman, der noch in Arbeit sei. „Ich habe mich von genug Geld getrennt, um ein Jahr lang durchzuhalten“, sagte sie.

Auf Instagram sagte Bastašić, der Verlag, der sich in seinem Leitbild gegen Antisemitismus und Rassismus ausspreche, habe es versäumt, viele deutsche Juden zu verteidigen, die wegen ihrer abweichenden Meinung ihren Arbeitsplatz verloren hätten oder verleumdet worden seien.

Der S. Fischer Verlag habe versucht, den Gaza-Krieg zu nutzen, um „politisch zu punkten“, und zwar in einer Weise, die zudem muslimische Einwanderer „unsicher“ mache, sagte sie.

„In Anbetracht des globalen politischen Kontextes, in dem wir uns derzeit befinden, halte ich es für meine moralische und ethische Pflicht, meine Verträge mit S. Fischer zu kündigen. Nicht nur, dass mein Verleger es versäumt hat, sich zu dem anhaltenden Völkermord in Gaza zu äußern, er hat auch zu der systemischen und systematischen Zensur in Deutschland in den letzten zwei Monaten geschwiegen“, so die Autorin weiter.