Technologische Fortschritte: 10 Gaming-Trends für 2024

Worauf dürfen sich Spielefans im Jahr 2024 freuen? Was wird erwartet? Welche Neuerungen stehen bereits in den Startlöchern? Das Jahr 2024 wird mit Sicherheit die eine oder andere Neuerung mit sich bringen. Und wer weiß? Vielleicht kommt auch die eine oder andere Neuerung, die heute noch gar nicht relevant erscheint.

Kreuz-Platformularentwicklung

Mit „Mortal Kombat I“, das Anfang 2024 erscheint, wird die Kreuz-PlatFormularentwicklung in den Mittelpunkt rücken. Spieler können dann auf verschiedenen Geräten das Spiel zocken – ganz egal, ob auf der Konsole oder am PC. Diese Technologie wird für eine nachhaltige Revolution sorgen. Bislang war es nur möglich, auf denselben Konsolen gemeinsam online spielen zu können. Das heißt, wer die PlayStation hatte, konnte auch nur mit einem Freund online zocken, der auch eine PlayStation hatte.

Generative KI

NPCs, also nicht spielbare Charaktere, wirken oft aufgrund des vorausschauenden Verhaltens und der begrenzten Reaktionen langweilig, sind uninteressant und erscheinen noch immer roboterhaft. Durch die generative KI kann das jedoch bald anders sein. Die generative KI soll dazu beitragen, dass NPCs einzigartige Reaktionen und Dialoge erstellen, die auf Grundlage der Aktionen im Spiel basieren. Somit können NPCs durch generative KI lebendiger werden. Das verspricht spannende Spiele, die sich auch immer wieder an bestimmte Ereignisse anpassen können.

Das Erzählen von Geschichten

Nicht nur Slots zum Spielen mit Krypto können begeistern – auch die Möglichkeit, dass sich Spiele nach mehrmaligem Zocken noch immer verändern können, kann die Gamer demnächst begeistern.

Immersives Geschichtenerzählen wird durch die generative KI möglich werden – bereits im Jahr 2024 sollen erste Spiele auf den Markt kommen, die dynamische Handlungsstränge mit einzigartigen Konsequenzen und Belohnungen möglich machen. So können einzigartige Spiele geschaffen werden, die für absolut neue Erlebnisse sorgen.

Das Cloud Gaming

Keine Hardwareanforderungen, keine lokalen Spielinstallationen. Und der Ausbau des Coud Gamings wird 2024 dafür sorgen, dass es noch schnellere Ladezeiten gibt und ein reibungsloses Gameplay erwartet werden darf. Das Cloud Gaming ist die nächste Revolution am Spielemarkt, die für nachhaltige Veränderungen sorgen wird.

Spiel-Engines

2024 wird das Jahr werden, in dem Spieleentwickler nach noch innovativeren Spiele-Engines Ausschau halten müssen. Es werden Verbesserungen erwartet – Spieler dürfen sich hier also auf klare Veränderungen freuen.

Indie-Spiele

Benutzerfreundliche Spiele-Engines und Open Source-Spiele werden immer beliebter. Aufgrund der Tatsache, dass die Zahl der kleineren Studios steigt und auch immer mehr Entwickler einen einfacheren Zugang verfolgen, steigt die Zahl der Indie-Spiele. 2024 werden hier, auch beflügelt durch das Cloud Gaming, viele neue Indie-Spiele am Markt kommen – wer offen für neue Abenteuer ist, darf sich also über viele neue Spiele im Jahr 2024 freuen.

Soziales Spiel

Für 2024 wird erwartet, dass sich die Videospielbranche vom Social Gaming abheben wird. Social Gaming könnte für neue abonnementbasierte Modelle sorgen und auch dazu beitragen, Benutzeroberflächen neu zu gestalten. Zudem besteht die Möglichkeit, dass das KI gestützte Social Gaming mit der realen Welt verbunden werden kann.

Wenn Spiele Dienstleistungen werden

„Games as a Service“ könnte 2024 in den Mittelpunkt rücken: Das Spiel wird noch einmal veröffentlicht und es kommt zu regelmäßigen Aktualisierungen mit neuen Missionen, Levels und Modi. Der Trend könnte 2024 durchaus für Furore sorgen, wird sich, so Experten, aber nicht lange halten – zumindest nicht, wenn der aktuelle Ansatz nicht verändert wird.

Game Jams

Bei der Game Jam am kommen Spieleentwickler zusammen und versuchen ein Spiel von Grund auf zu erschaffen – das Ganze verfolgt die Philosophie der Jam Session im Musikbereich. 2024 werden Game Jams noch stärker in den Mittelpunkt rücken und für revolutionäre Spiele sorgen.

No Code oder Low Code Spielentwicklung

Hier handelt es sich um die Zukunft der Softwareentwicklung: Auch wenn es noch dauern wird, bis Low Code die klassische Codierung ersetzt, so befindet man sich bereits am Weg dahin – bis dahin wird mit der Low Code Spielentwicklung versucht, neue Wege zu gehen