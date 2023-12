Türkei: Starkoch CZN Burak hat die meisten Follower

Teilen

Istanbul – Im Gegensatz zu Nusret – Salt Bae – Gökce, ist sein Name in Deutschland kaum jemandem geläufig. In der Türkei hat Starkoch Burak Özdemir (29) jedoch eine starke Präsenz als CZN Burak und die höchste Zahl an Followern auf Instagram.

Noch vor Sportlern, Schauspielern und Politikern. Zuletzt machte er von sich reden, als e bekannt gab, mit dem portugiesischen Star-Fußballer Cristiano Ronaldo (38) ein gemeinsames Restaurant eröffnen zu wollen.

Mit 54,5 Millionen Followern (Stand Dezember 2023) hat er mittlerweile, noch vor seinem Kontrahenten Salt Bae, Platz 1 der Instagram-Stars der Türkei erreicht.

Salt Bae auf Platz 2

Dicht an seinen Fersen hängt jedoch der weltberühmte Salt Bae mit 53,6 Mio Followern auf Platz zwei. Der 40-jährige Nusret Gökce erlangte internationale Berühmtheit, nachdem er anfing, Fotos seiner theatralischen Salzstreu-Pose in den sozialen Netzwerken zu teilen. Dutzende Restaurants weltweit und ein 50-Millionen-Dollar-Hotel, gehören mittlerweile zu seiner Unternehmensgruppe.

Hande Erçel auf Platz 3

Die 30-jährige Schauspielerin Hande Erçel, bekannt aus den Serien Tatar Ramazan oder Çılgın Dersane Üniversitede, belegt mit 31,2 Mio Rang 3 der Liste. Ihren Durchbruch hatte sie in der Serie Güneşin Kızları (Töchter der Sonne).