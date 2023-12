Brüssel – In einer viral gegangenen Rede verurteilte der belgische Linken-Politiker Marc Botenga die „Doppelmoral der EU“ gegenüber Israel.

EU-Politiker, die das Blutvergießen in der Ukraine anprangerten, sehen den Völkermord in Gaza nicht, so Botenga.

In seiner Rede vor dem Europäischen Parlament zitierte Botenga die Einschätzung von UNICEF, dass im Gazastreifen ein „Krieg gegen Kinder“ herrscht und bisher mehr als 7.700 Kinder in Gaza getötet wurden.

„Als dies in der Ukraine geschah, nannten Sie es Völkermord“, so Botenga.

Er kritisierte die Europaabgeordneten, die Israels Aktionen verteidigen, und sagte, es gebe keinen „politischen Unterschied“ zwischen ihnen, sondern „einfach einen Unterschied der Menschlichkeit“.

„Die EU unternimmt nichts gegen Israels Verstöße, schlimmer noch, sie (die EU) intensiviert die Beziehungen zu Israel“. „Sie sprechen von Menschenrechten, aber Sie lassen Israel ungestraft töten“, betonte er. „Diese Heuchelei ekelt mich an“ sagte der EU-Politiker bereits im Dezember vergangenen Jahres. „Sie zerstören weiterhin palästinensische Schulen und Häuser, stehlen und besetzen immer mehr Land“, fügte er hinzu.

Double standards.@hildevautmans @RenewEurope opposed a resolution for a ceasefire in Gaza saying Parliament already voted some resolution 2 months ago.

🤔 Weird. After the start of the Ukraine war, @Europarl_BE voted one or more resolutions every month. For an entire year. pic.twitter.com/OtFA4DHBQy

— Marc Botenga (@BotengaM) December 11, 2023