UNICEF-Sprecher: Dies ist ein Krieg gegen Kinder

Gaza – UNICEF-Sprecher James Elder hat in einem schockierenden Video die israelischen Angriffe in Gaza verurteilt.

„Gaza ist ein Friedhof für Tausende von Kindern geworden“, sagte Elder. Zudem hätten viele der zum Krankenhaus gebrachten verletzten Kinder keine Eltern oder Verwandten mehr.

„Ich habe ihn unter den Trümmern gefunden. Ich weiß nicht, wer seine Eltern sind“, so ein Mann, der die Raketenangriffe überlebt hat und ein Kleinkind in seinen Armen trägt in dem Video.

Die Kinder stünden oft unter Schock und einige seien noch sehr jung.

„Sie können nicht sprechen, geschweige denn ihren Namen oder einen ihrer Familienangehörigen nennen. Diese Kinder sind sehr verletzlich“, so der UNICEF-Sprecher.

„Wir haben in unseren Betten geschlafen. Sie haben das Haus neben uns bombardiert. Sand, Steine und alles andere fiel auf uns herab. Meine Mutter, meine Geschwister und ich wachten erschrocken auf“, sagte ein etwa zehnjähriger Junge, der einen Angriff überlebte.

Mirjana Spoljaric, Präsidentin des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz, sagte in einem Video nach ihrem Besuch des European Gaza Hospital, dass die Dinge die sie dort sah, alles übersteige, was man beschreiben könne.

„Was mich am meisten schockierte, waren die Kinder mit schrecklichen Verletzungen, die gleichzeitig ihre Eltern verloren und niemanden haben, der sich um sie kümmert. Wir haben es hier mit einer Situation zu tun, die nicht durch die Entsendung weiterer Lkw gelöst werden kann. Wir müssen den Zivilisten in Gaza Schutz gewähren. Den Frauen und Kindern und den älteren Menschen, die ich heute hier gesehen habe und die nirgendwo hin können. […] Ich habe Menschen getroffen, die Gliedmaßen verloren haben, weil sie zwischen den Behandlungen evakuiert werden mussten“, so Spoljaric.

