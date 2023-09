Fitch erhöht nach zwei Jahren Rating der Türkei

New York – Die Ratingagentur Fitch hat am Freitag den Ausblick für die Türkei von „negativ“ auf „stabil“ revidiert und das Rating „B“ bekräftigt.

Die Änderung des Ausblicks auf „stabil“ spiegelt die Rückkehr zu einem konventionelleren und konsistenteren Policy-Mix wider, der die kurzfristigen makrofinanziellen Stabilitätsrisiken reduziert und den Druck auf die Zahlungsbilanz mindert“, so die Analysten von Fitch in einer Mitteilung.

Die Türkei hat am Mittwoch ihren mittelfristigen Wirtschaftsplan vorgestellt, der die jährliche Inflation von 65 Prozent im Jahr 2023 auf 33 Prozent im Jahr 2024 senken soll. Das Land senkte auch die BIP-Prognosen, da die Wirtschaft gegen Ende des Jahres und vor den landesweiten Kommunalwahlen, die im März nächsten Jahres stattfinden sollen, schwächer werden dürfte. Die türkische Währung ist im Jahr 2023 bisher um fast ein Drittel gesunken, nachdem sie 2021 rund 44 Prozent und 2022 41 Prozent verloren hatte.

Die Türkei hat schon seit einiger Zeit auch mit der Inflation zu kämpfen und steht nun vor einer politischen Kehrtwende, nachdem Präsident Tayyip Erdogan einen neuen Finanzminister und eine neue Zentralbankchefin eingesetzt hat, die die Zinssätze von 8,5 Prozent auf 25 Prozent angehoben haben, berichtet Reuters.

Die Türkei hat auch immer noch mit den Folgen des Erdbebens zu kämpfen, das das Land und Syrien im Februar dieses Jahres erschütterte. Die Kosten für die Hilfs- und Wiederaufbaumaßnahmen führten zu einer „erheblichen“ Ausweitung des Defizits der Zentralregierung auf 5,3 Prozent des Bruttoinlandsprodukts, so die Agentur.

