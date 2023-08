Türkische Friseure beklagen russisch-ukrainische Konkurrenz

Teilen

Antalya – Der wirtschaftliche Wandel infolge des Ukraine-Russland-Konflikts hat nicht nur bei Immobilienmaklern, sondern auch bei Friseuren in Antalya, wo 200 000 Ausländer, darunter mehrheitlich Russen und Ukrainer, leben, für Aufruhr gesorgt.

Vor allem einheimische Friseure beklagen sich über den zunehmenden Wettbewerb zwischen ihnen und ausländischen Friseuren, die das Sechsfache des Durchschnittspreises verlangten.

Der Präsident der Friseurkammer von Antalya, Yüksel Uzun, erklärte in einem Gespräch mit der Zeitung Hürriyet, dass im vergangenen Jahr zahlreiche Friseure im Stadtteil Konyaaltı eröffnet haben.

„Wir befinden uns in einer schwierigen Situation. Unsere Mitglieder, die in diesem Viertel Dienstleistungen anbieten, rufen mich sogar mitten in der Nacht an und bringen ihre Frustration zum Ausdruck. Ich gehe zur Stadtverwaltung und zur Polizei, aber ich kann keine Ergebnisse erzielen“

Uzun betonte, dass russische und ukrainische Friseure einen Preistarif in ausländischer Währung festlegen, was zu einem drastischen Preisgefälle zwischen einheimischen und ausländischen Friseursalons führe. Er sagte, dass Ausländer über soziale Medien Kunden finden und astronomische Preise verlangen, wie z. B. 40 Dollar für einen Haarschnitt und eine Rasur, was etwa 1.100 türkischen Lira entspricht – ein Preis, der türkische Friseure in den Ruin treiben würde, wenn sie ihn von ihren Kunden verlangen würden.

Das ist ungeheuerlich. Wenn meine Friseurkollegen solche Preise festsetzen würden, würden sie mit Stöcken verjagt werden.

„Wir verdienen das, was sie von einem einzigen Kunden verlangen, wenn wir sechs Personen bedienen. Einige der ansässigen Ausländer haben sich sogar bei der Handelskammer von Antalya registriert. Aber sie haben keinen Meisterbrief“, bemerkte er und forderte die Bezirksverwaltungen auf, eine Lösung für das Problem der überhöhten Preise zu finden.

„Unsere ukrainischen Brüder brauchen keine Friseurläden zu eröffnen. Unsere Friseure sind in der Lage, auch für sie Dienstleistungen zu erbringen. Wenn die Behörden unsere Beobachtungen und Aufrufe nicht berücksichtigen, befürchte ich, dass ukrainische Flüchtlinge irgendwann anfangen könnten, den Türken Dienstleistungen zu Sondertarifen anzubieten. Dann sind wir wirklich am Ende.“

Auch interessant

– Türkei –

Ukraine-Krieg: Mieten steigen in Antalya um bis zu 300 Prozent

Die Miet- und Immobilienpreise in der türkischen Provinz Antalya sind seit Beginn des russisch-ukrainischen Krieges in die Höhe geschnellt, da Russen und Ukrainer, die aus ihren Ländern fliehen mussten, dort Immobilien erwerben.