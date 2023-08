Tel Aviv – Israel hat am Freitag einem iranischen Juden die Einreise verweigert, weil er verdächtigt wird, Kontakte zu Sicherheitsbeamten in Teheran zu unterhalten.

Der Reisende kam am Freitagmorgen mit dem Flugzeug in Tel Aviv an, wurde aber vom israelischen Inlandsgeheimdienst Shin Bet am Flughafen Ben Gurion wegen des Verdachts auf Kontakte zu Sicherheitsorganisationen im Iran festgenommen.

Laut Shin Bet wurde der Mann, der Familie in Israel hat, von den iranischen Sicherheitsdiensten beauftragt, verschiedene Ziele im Land auszuspionieren; er erhielt eine leere Taschentuchschachtel als Versteck für Spionagetechnik, berichtet die Times of Israel.

Der Mann habe zugegeben, in Israel zu sein, um für Teheran zu spionieren, und sei umgehend über ein Drittland in den Iran zurückgeschickt worden, offenbar nachdem festgestellt worden war, dass er keine Bedrohung darstelle.

„Dieser Vorfall ist Teil einer breit angelegten iranischen Bemühung, Spionage- und Terrornetzwerke in Israel zu etablieren, neben der Beeinflussung des Internets, um soziale Gräben zu vertiefen“, sagte der Shin Bet.

Die Ankündigung schien mit der üblichen Vorgehensweise des Shin Bet zu brechen, der normalerweise Wochen oder Monate wartet, bevor er Entwicklungen in internationalen Spionagefällen, die den Iran betreffen, bekannt gibt, und von dem man nicht annimmt, dass er regelmäßig Spione, die er erwischt hat, zurück in ihre Heimatländer schickt.

Aus Verteidigungskreisen erfuhr die Times of Israel, dass der Verdächtige nicht verhaftet wurde, weil man davon ausging, dass er vom iranischen Geheimdienst unter Druck gesetzt wurde.

Nach Angaben des Jüdischen Weltkongresses lebten am Vorabend der islamischen Revolution von 1979 etwa 80.000 Juden im Iran. Die meisten von ihnen haben das Land seitdem verlassen, aber es wird angenommen, dass die Gemeinde immer noch die größte im Nahen Osten außerhalb Israels ist.

