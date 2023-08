EU-Bank: Weitere Millionen für Erdbebenopfer der Türkei

Die Darlehensmittel werden dazu verwendet, einen Teil der wirtschaftlichen Schäden in der Region zu beheben und die Lebensgrundlagen und das Humankapital in den betroffenen Städten zu erhalten.

Brüssel – Europas Entwicklungsbank erklärte am Freitag, dass sie dem größten privaten Kreditgeber in der Türkei ein Darlehen in Höhe von 109 Mio. USD zur Weiterleitung an Unternehmen und Privatpersonen gewährt, die von den verheerenden Erdbeben im Südosten des Landes betroffen sind.

Das Darlehen an die Işbank ist Teil des Rahmenprogramms der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD) für die Katastrophenhilfe in der Türkei, das nach den Erdbeben Anfang Februar, bei denen über 50 000 Menschen ums Leben kamen, aufgelegt wurde.

Die Katastrophe brachte Hunderttausende von Gebäuden zum Einsturz, machte Millionen Menschen obdachlos und beschädigte die Infrastruktur der südöstlichen Region schwer. Unternehmensgruppen, Wirtschaftswissenschaftler und die Regierung haben erklärt, dass der Wiederaufbau mehr als 100 Milliarden Dollar kosten könnte.

Die Darlehensmittel werden dazu verwendet, einen Teil der wirtschaftlichen Schäden in der Region zu beheben und die Lebensgrundlagen und das Humankapital in den betroffenen Städten zu erhalten, so die EBRD in einer Mitteilung.

Durch die finanzielle Unterstützung von Unternehmen und Einzelpersonen zielt das Darlehen darauf ab, den dringendsten Finanzierungsbedarf der Bevölkerung in diesen Städten zu decken und den privaten Sektor der Region finanziell zu entlasten.

Die EBRD hatte zuvor einen zweijährigen Investitionsplan in Höhe von 1,5 Milliarden Euro für die Region angekündigt, um die wirtschaftlichen Auswirkungen der Katastrophe zu mildern.

Arthur Poghosyan, stellvertretender Leiter der EBRD-Abteilung Türkiye, Finanzinstitutionen, sagte: „Unsere raschen Fortschritte bei den Transaktionen im Rahmen des Türkiye Disaster Response Framework sind für die Erholung und den Wiederaufbau der Region von entscheidender Bedeutung. Wir sind zuversichtlich, dass die İşbank als unser langjähriger Partner diese Mittel effizient und erfolgreich an diejenigen auszahlen wird, die finanzielle Hilfe benötigen, während sie ihr wirtschaftliches Wohlergehen wiederherstellen.“

Joining forces w/ @isbankasi for earthquake relief! We extend a US$109M loan to İşbank, Türkiye’s largest private bank, to support businesses & individuals affected by the Feb 6 earthquakes in the south-eastern region. https://t.co/OonOgkVzQB pic.twitter.com/0nlXrrSWIV — The EBRD (@EBRD) August 4, 2023

Der 600-Millionen-Euro-Rahmen für die Türkiye-Katastrophenhilfe, der erste Rahmen dieser Art in den EBRD-Regionen, zielt darauf ab, Unternehmen und Einzelpersonen, die von der Katastrophe betroffen sind, zu unterstützen sowie neue Darlehen für Unternehmen bereitzustellen, die sich an den Wiederherstellungs- und Wiederaufbaubemühungen in dem Gebiet beteiligen, um die Rolle des Privatsektors bei der Katastrophenhilfe zu stärken. Bis heute wurden, einschließlich des Darlehens an die İşbank, den Partnerbanken der EBWE in diesem Rahmen fast 350 Millionen US-Dollar zugewiesen.

Der stellvertretende Vorstandsvorsitzende der İşbank, Gamze Yalçın, sagte:

„Wir bei der İşbank freuen uns, dass wir unsere langjährige Zusammenarbeit mit der EBRD durch diese Darlehensvereinbarung, die für die Unterstützung der betroffenen Region von großer Bedeutung ist, weiter stärken können. Die unschätzbare Unterstützung der EBRD für die türkische Wirtschaft und die betroffene Region im Rahmen des DRF wird sehr geschätzt. Auch die İşbank Group wird mit ihrem eigenen Katastrophenpaket in Höhe von 10 Milliarden TRY die Region mit dieser neuen Fazilität weiter unterstützen.“

Bis heute hat die EBRD mehr als 18 Milliarden Euro in verschiedene Sektoren der türkischen Wirtschaft investiert, vor allem in den privaten Sektor.