ein Gastkommentar von Teyfik Oezcan

Die Mythologie des Steppenwolfs ist eine Geschichte voller Heldentum und Geheimnisse. In der türkischen Mythologie spielt der Wolf meistens die Rolle des Retters der türkischen Nation. Der Mythologie zufolge erlitten die Türken in einer Schlacht eine schwere Niederlage. Bis auf einen 10-jähriger Jungen wurden alle Türken von den feindlichen Kämpfern getötet.

Sie ließen den Jungen am Leben, verwundeten ihn aber schwer und warfen ihn in einen Sumpf. Nach einer gewissen Zeit kommen die feindlichen Soldaten wieder in den Sumpf, um das Kind zu töten. Sie kamen aber zu spät. Ein Wolf rettete den Jungen, nahm ihn bei sich auf und versteckte ihn in einer Höhle, wo ihn niemand finden konnte. Der Wolf fütterte den Jungen und zog ihn auf. Gemäß der türkischen Mythologie stammen die Göktürken von diesem Kind ab.

Der Graue Wolf (Bozkurt) ist das Sinnbild des Türkentums

Dies ist einer der Gründe, warum der Graue Wolf das Symbol der Türken wurde. Die Bedeutung dieses Symbols ist ferner, dass die Türken eine freiheitsliebende Nation sind und ihre Freiheit von der Vergangenheit bis zur Gegenwart nicht aufgeben konnten. Die Eigenschaften des Grauen Wolfes: – Graue Wölfe haben nur einen Anführer, und das Rudel gehorcht den Befehlen dieses Anführers. – Graue Wölfe jagen nur so viel, wie sie fressen können und sie jagen keine Jungtiere. – Graue Wölfe fressen nie Aas.

Er jagt seine eigene Beute. Es frisst auch kein Fleisch, das von anderen Tieren erlegt wurde. – Graue Wölfe sind eifersüchtig auf ihre Frauen. Ein grauer Wolf paart sich nie mit einem schwarzen Wolf. Er wählt in seinem Leben nur eine Frau. Er sucht keine andere Frau bis seine Frau stirbt. In der politischen und medialen Debatte in Deutschland wird das Symbol Grauer Wolf ausschließlich auf die Ideologien von politischen Parteien reduziert und die historischen sowie kulturellen Aspekte der Türken wissentlich ignoriert.

Diese eindimensionale sowie politisch motivierte Sichtweise geht aber an der gelebten Realität vorbei und versucht die positive Wahrnehmung auf die Wurzeln der Türken zu unterminieren. Niemand würde in Deutschland auf die Idee kommen den Bundesadler (ehem. Reichsadler) ausschließlich mit Rechtsextremismus gleichzusetzen, obwohl er in diesem Milieu weit verbreitet ist. Daher muss in unserer aufgeklärten und offenen Gesellschaft die historische Aufarbeitung im Vordergrund stehen und nicht politische sowie mediale Stigmatisierung des Grauen Wolfes.

