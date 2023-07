ein Gastkommentar von Teyfik Oezcan

Der ehemalige deutsche Nationalspieler Mesut Özil wurde während seiner sportlichen Karriere in der deutschen Nationalmannschaft viele Jahre zum Nationalspieler des Jahres gewählt und war das Gesicht einer gelungenen „Integration“. Nachdem er aber im Jahre 2018 ein Foto mit dem türkischen Präsidenten Erdogan postete, hat der DFB den Musterschüler schnell fallengelassen. Anschließend wurde er von den deutschen Mainstream-Medien als vogelfrei erklärt und in unwürdiger Manier zum Abschuss freigegeben.

Hätte er ein Bild gepostet mit Putschisten, Diktatoren, Massenmördern, Pädophilen oder Politikern, die für einen kulturellen Genozid verantwortlich zeichnen, wäre er wahrscheinlich noch von den Medien, als der Primus der Integrierten gefeiert worden.

Aber ein Bild mit einem gewählten Präsidenten, der Millionen von Menschen das Leben gerettet hat, während im Mittelmeer vor den Augen der EU die Menschen massenweise ertrinken, passt aktuell nicht zum Zeitgeist und läuft konträr zu den Interessen der US-deutschen Medien.

Rechtsextreme Lieder grölen ist en vogue

Während der Fußball-WM 2018 in Russland haben deutsche Fußballer, wie Lothar Matthäus sich nicht nur mit Putin ablichten lassen, sondern ihn auch in besonderer Weise gelobt. Der Aufschrei der deutschen Medien blieb aber erwartungsgemäß aus. Als der deutsche Nationaltorhüter Manuel Neuer im Jahre 2020 im Urlaub ein Lied einer rechtsextremen kroatischen Band grölte, steckte der DFB den Kopf in den Sand und auch die deutschen Medien gingen zwar kritisch aber mit voller Fürsorge mit Neuer um. Neuer musste im Gegensatz zu Özil keine Hetzjagd über sich ergehen lassen.

Nun sorgte eine Bildaufnahme von Mesut wieder für Munition. Hat er sich doch tatsächlich mit einem Bozkurt – Tattoo ablichten lassen und wieder wurde eine neue medial-gesteuerte Treibjagd gegen ihn eröffnet. Hat der musterintegrierte Özil, wie Neuer sich nun dem Rechtsextremismus zugewendet oder liegt hier vielleicht eine sensationsgetriebene Sichtweise der deutschen Medien vor, die jede Gelegenheit nutzen, um Özil zu diskreditieren respektive zu dämonisieren?

Eigentlich wäre es die primäre Aufgabe des objektiven Journalismus zu recherchieren und die Leser bzw. Zuschauer wahrheitsgemäß zu informieren. Nur wissen mittlerweile die neutralen Beobachter, dass bei dem Thema Erdogan/Özil jegliche Objektivität bei den Medienschaffenden nicht vorhanden ist und in einer konzertierten Aktion eine orchestrierte Propaganda wie immer losgetreten wird – ohne Rücksicht auf die gesellschaftlichen Verluste.

Erklärung:

Das Bozkurt-Zeichen ist das Nationalsymbol des Türkentums. Es wurde von den Türken seit prähistorischen Zeiten als heilig angesehen und verehrt. Was für die Türken der Wolf ist, ist für die Deutschen der Adler, der auch im Dritten Reich als Reichsadler zur Geltung kam. Trotzdem würde man heute den Adler nicht mit Nationalismus gleichsetzen.

Warum aber das Wolf-Zeichen mit Nationalismus und Rassismus bei den Türken gleichgesetzt wird, entbehrt jeglicher Logik. Aber von dieser Logik ausgehend müsste Mesut Özil als Nationalspieler mit dem Bundesadler auf der Brust auch als deutscher Nationalist bezeichnet werden. Diese unverantwortliche Sichtweise ist nicht zur absurd, sondern auch brandgefährlich.

Wir sollten die Kirche im Dorf lassen. Die Deutschen sollen ihren Adler und die Türken ihren Wolf verehren. Tradition ist wichtig und sollte nicht umgedeutet bzw. medial missbraucht werden. Nationalismus ist Gift für die Gesellschaft. Patriotismus fördert aber das wichtige gesellschaftliche Gemeinschaftsgefühl.