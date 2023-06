UEFA-Finale: Flughafen Istanbul bricht Weltrekord

Die Opposition in der Türkei hatte sich damals gegen den Bau des neuen Flughafens in Istanbul gestellt und ihre Ablehnung damit begründet, dass ein neuer Flughafen unnötig sei

Teilen

Istanbul – Die Opposition in der Türkei hatte sich damals gegen den Bau des neuen Flughafens in Istanbul gestellt und ihre Ablehnung damit begründet, dass ein neuer Flughafen unnötig sei und „nicht ein Flugzeug von diesem Flughafen starten„ würde

Mittlerweile ist der im Oktober 2018 eröffnete Flughafen jedoch in kürzester Zeit nicht nur zum verkehrsreichsten Flughafen Europas aufgestiegen, sondern brach während des Championsleague-Finales in Istanbul nun sogar einen Weltrekord.

Wie die Generaldirektion für Zivilluftfahrt der Türkei mitteilte, brach der Istanbuler Flughafen dank des Endspiels der UEFA Champions League zwischen Inter Mailand und Manchester City am Samstag mit 1.594 Starts und Landungen einen Weltrekord im Luftverkehr.

Während die Ankunft der Fans mit Linienflügen weiterging, landeten auch viele Nichtlinienflugzeuge aus Italien und dem Vereinigten Königreich auf dem Istanbuler Flughafen. Auch Privatjets brachten Passagiere aus verschiedenen Ländern nach Istanbul, berichtet die Nachrichtenagentur Anadolu.

UEFA-Finale gibt Istanbul enormen Auftrieb

Das UEFA-Champions-League-Finale, das am Wochenende in Istanbul stattfand, hat den Hotels der Stadt einen enormen Aufschwung beschert und stellt einen „Meilenstein“ für die lokale Tourismusindustrie dar, so Müberra Eresin, die Vorsitzende des Hotelverbands der Türkei (TÜROB).

Die Auslastung der Istanbuler Hotels sei dank des Spiels um über 90 Prozent gestiegen, so Eresin.

„Vor allem hat Istanbul der Welt bewiesen, dass es ein erstklassiges [Urlaubs-]Reiseziel ist. Wir sehen das in Istanbul organisierte Endspiel als einen Meilenstein für die lokale Tourismusindustrie. Das [UEFA]-Finale ist der Beginn lebendiger und guter Tage für Istanbul“, sagte sie und fügte hinzu, dass das Champions-League-Finale eine unschätzbare Marketingmöglichkeit für die Stadt sei.

Einige Fußballfans blieben nur eine Nacht, während andere zwei bis drei Tage in Istanbul verbrachten, und sie leisteten einen großen Beitrag zur lokalen Wirtschaft der Stadt, so Eresin.

Diejenigen, die wegen des Spiels nach Istanbul gereist sind, geben auch mehr Geld aus, sagte sie gegenüber der Hürriyet.

Letztes Jahr gab ein Tourist während seines Besuchs in Istanbul im Durchschnitt 950 Dollar aus, aber die Fußballfans gaben zwischen 1.200 und 2.000 Dollar aus, so Eresin weiter.

DATA SNAPSHOT ✈️ Top 10 European airports in terms of passenger traffic volumes in January 2023.

More data trends 👉https://t.co/yn8Vjm2tVQ pic.twitter.com/lFqLB1lSsU — ACI EUROPE (@ACI_EUROPE) March 8, 2023