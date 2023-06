1,6 Billionen: Polen und Griechenland fordern Reparationszahlungen von Deutschland

Athen – Hochrangige polnische Beamte erklärten am Dienstag, dass sie eine Kampagne zur Forderung nach massiven Reparationszahlungen aus dem Zweiten Weltkrieg von Deutschland ausweiten wollen und sich an Griechenland und andere europäische Länder als potenzielle Verbündete wenden.

Polen hat im vergangenen Jahr offiziell eine Entschädigung von 1,3 Billionen Dollar gefordert – ein Betrag, der in etwa der Größe seines jährlichen Bruttoinlandsprodukts entspricht -, während Griechenland mehr als 300 Milliarden Dollar für die von den deutschen Besatzern während des Zweiten Weltkriegs verursachten Schäden fordert.

Deutschland sagt, dass die Schadensersatzansprüche nach dem Krieg geregelt wurden, aber Arkadiusz Mularczyk, ein stellvertretender polnischer Außenminister, sagte am Dienstag, dass seine Regierung in Warschau mit anderen Ländern zusammenarbeiten würde, die unter der Nazi-Besatzung gelitten haben.

„Der Schaden und die Verluste sind unbestreitbar“, sagte er. „Die Daten sind unbestreitbar. … 5,2 Millionen Polen wurden getötet. Nach dem Krieg verringerte sich die Bevölkerung Polens um 11,4 Millionen Menschen, und 2,1 Millionen polnische Bürger wurden als Sklavenarbeiter eingesetzt“, sagte Mularczyk auf einer vom polnischen Außenministerium mitorganisierten Konferenz über Wiedergutmachung in Athen.

Deutschland muss den Ländern, die es während des Zweiten Weltkriegs zerstört hat, wie Polen und Griechenland, Entschädigungen zahlen, da Entschuldigungen nicht ausreichen, so auch der ehemalige griechische Staatspräsident Prokopios Pavlopoulos.

Er wies darauf hin, dass sowohl sein Land als auch Polen offiziell Reparationen von Deutschland für den Zweiten Weltkrieg gefordert hätten.

Er fügte hinzu, dass Griechenland auch darauf dränge, dass Deutschland einen Kredit zurückzahle, den es während des Krieges von der griechischen Zentralbank erzwungen habe, sowie die Ansprüche einzelner Opfer zu befriedigen.

Pavlopoulos, der von 2015 bis 2020 griechischer Staatspräsident war, sagte: „Deutschland hat seine Verpflichtungen bestätigt, indem es die ersten Raten des Darlehens vor Ende des Zweiten Weltkriegs gezahlt hat. Doch nach der Kapitulation Deutschlands im Jahr 1945 wurde ein großer Teil des Darlehens nie zurückgezahlt.“

