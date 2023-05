Teilen

Erbil – Der Präsident der „kurdischen Autonomieregion des Irak “ (KRG), Necirvan Barzani, hat in einer Mitteilung dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan zu den Wahlergebnissen vom 14. Mai gratuliert.

Barzani bekräftigte, dass die kurdische Autonomieregion den Wahlen in der Türkei große Bedeutung beimisst, und drückte seine Zufriedenheit mit dem Erfolg des demokratischen Prozesses, der Ordnung und dem Frieden des Wahlprozesses sowie der hohen Wahlbeteiligung aus.

Der 56-jährige Neffe des ehemaligen kurdischen Präsidenten Massud Barzani rief Erdogan bereits am Wahltag an, gratulierte dem türkischen Staatschef zu den Ergebnissen und wünschte ihm viel Erfolg zu der Stichwahl am 28. Mai. Barzani sprach Erdogan mit „Reis“ an, was soviel wie Oberhaupt und Chef bedeutet. Er drückte seine „Zuversicht und seinen Optimismus“ aus, dass er seinen politischen Gegner Kemal Kılıcdaroglu in der zweiten Runde besiegen werde.

Barzani gehört zu den größten Kritikern der Terrororganisation PKK und forderte diese mehrmals auf, den Nordirak zu verlassen.

„Die Tatsache, dass die PKK oder eine andere bewaffnete Organisation unseren Nachbarn Probleme bereitet, ist in der kurdischen Autonomieregion sicherlich nicht akzeptabel. Unsere Politik in dieser Angelegenheit war schon vorher klar und wird es auch weiterhin sein.“

„Als kurdische Autonomieregion ist es unsere Politik, gute Beziehungen zu unseren Nachbarn zu pflegen“, fügte er hinzu.

Der irakische Politikwissenschaftler Muhammed Ezedin erklärte, dass „die beiden Länder gemeinsame wirtschaftliche Interessen haben“ und sagte: „Die kurdische Regierung hat immer versucht, gute Beziehungen zur Türkei aufzubauen, weil die Türkei ihr Tor zur Welt ist. Die Grundlage dieser Nähe ist auch wirtschaftlicher Natur.“

