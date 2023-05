Bosnien gedenkt 1.601 ermordeten Kindern

Teilen

Sarajewo – Die Einwohner von Sarajevo gedachten am Freitag den 1.601 Kinder, die während des Bosnienkriegs von 1992 bis 1996 der Belagerung von Sarajewo zum Opfer fielen.

Die gleiche Anzahl von Schülergruppen, die 1601 ermordete Kinder repräsentierten, traten bei der Zeremonie mit Liedern auf.

Fikret Grabovica, Vorsitzender der Vereinigung der Eltern von Kindern, die während der Belagerung von Sarajewo getötet wurden, sagte, dass die Täter nicht bestraft und keiner von ihnen überhaupt verfolgt wurde. Wir wollen erklären, dass das Böse, das wir erlebt haben, niemandem passieren darf und dass Frieden und Freiheit für alle wichtig sind, fügte er hinzu, berichtet die Nachrichtenagentur Anadolu.

Die Präsidentin der Vereinigung der Kriegsopfer, Amerisa Ahmetovic, sagte, es sei mehr Arbeit nötig, um die Gedenkkultur zu stärken. „Das Wichtigste bei all dem ist, unseren Kindern, den künftigen Generationen, zu erzählen, was geschehen ist, sie ständig zu informieren und vor den Übeln zu warnen, die während des Krieges geschehen sind“, so Ahmetovic.

Die berüchtigte Belagerung von Sarajewo begann im April 1992, vor mehr als 32 Jahren. Die Stadt wurde täglich bombardiert, und Scharfschützen töteten Zivilisten, die keinen Platz zum Verstecken hatten. Viele der wichtigsten kulturellen Einrichtungen der Stadt, historische Denkmäler, Sportstätten und die gesamte soziale und wirtschaftliche Infrastruktur wurden zerstört oder schwer beschädigt. Die einfachen Bürger, die bereits unter den Entbehrungen durch die Unterbrechung der Gas-, Strom- und Wasserversorgung litten, gerieten nicht nur ins Kreuzfeuer, sondern wurden auch gezielt mit Granaten und Scharfschützen beschossen.

Der Schutz von Sarajewo ist nach wie vor eines der größten Versäumnisse der UN-Friedensmissionen, was dazu beigetragen hat, dass die Stadtbewohner der Organisation heute ablehnend gegenüberstehen. Die Belagerung war die längste in der modernen Geschichte Europas und dauerte fast vier Jahre, fast doppelt so lange wie die Belagerung von Stalingrad.

Aufgrund der bergigen Landschaft rund um die Stadt war Sarajewo der Gnade der serbischen Armee ausgeliefert. Einem Bericht zufolge wurden 11.541 Zivilisten, darunter 1.601 Kinder, getötet und mehr als 50.000 verletzt. Täglich wurden durchschnittlich 329 Mörsergranaten auf Sarajewo abgefeuert und insgesamt mehr als 500.000 Bomben abgeworfen.

All dies hinterließ natürlich Spuren im Gesicht der Stadt und bei den Menschen, die all diese Schrecken erlebten. Die UN-Friedensmission, die zur Rettung der Stadtbewohner eingerichtet wurde, konnte die Bürger nur unzureichend mit Nahrungsmitteln und Wasser versorgen.