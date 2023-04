Türkei: 321 Millionen Dollar Drohnen-Deal mit Rumänien

Teilen

Istanbul – Nach Ländern wie Aserbaidschan, Polen, Ukraine und Albanien, unterzeichnete die Türkei am Dienstag auch mit Rumänien einen Vertrag im Wert von mehreren Millionen Dollar über den Verkauf von 18 der in der Türkei entwickelten Bayraktar-TB2-Kampfdrohnen.

Das Geschäft festigt die militärischen Beziehungen der Türkei zu Osteuropa inmitten des anhaltenden Krieges Russlands in der Ukraine.

Der türkische Botschafter in Rumänien, Özgur Kivanc Altan, verkündete die Nachricht auf Twitter. Altan sagte, der Verkauf sei ein Zeichen für die „strategische Partnerschaft der Türkei mit Rumänien“.

România, prieten, vecin la Marea Neagră și aliat NATO, adaugă #BayraktarTB2 SİHA la inventarul său. Această capacitate strategică, prin care s-au câștigat multe bătălii, este un nou semn al parteneriatului nostru strategic cu România. 🇹🇷🤝🇷🇴 @BaykarTech @IsmailDemir @Haluk pic.twitter.com/R7dA5WMajT — Özgür Kıvanç Altan (@vanc_ozgur) April 26, 2023

Das türkische Unternehmen Baykar, das die Bayraktar TB2-Drohnen herstellt, gab am Dienstag bekannt, dass es mit dem rumänischen Verteidigungsministerium einen Vertrag im Wert von 321 Millionen Dollar über die Lieferung dieser unbemannten Fluggeräte unterzeichnet hat. Rumänien hatte seine Absicht, die Drohnen zu kaufen, erstmals im August letzten Jahres bekannt gegeben.

Baykar-CEO Haluk Bayraktar schrieb auf Twitter:

Rumänien, das mit der Türkei langjährige Freundschaften und eine starke Partnerschaft auf der Grundlage gegenseitigen Vertrauens pflegt, hat sich in die Liste der Länder angeschlossen, die das Hightech #BayraktarTB2 SİHA in ihr Inventar aufgenommen haben. Wir haben bisher Exportverträge mit 28 Ländern für #BayraktarTB2 SİHA unterzeichnet. Wir sind stolz darauf, in 2 EU-Mitgliedsländer und 3 NATO-Mitgliedsländer zu exportieren. Mit diesem Export werden die Bindungen zwischen der Türkei und Rumänien stärker. Wir werden weiter an unserer gemeinsamen Zukunft arbeiten.

Die Ukraine setzt die Bayraktar-Drohne TB2 gegen eindringende russische Truppen ein. Die ukrainischen Streitkräfte haben die Drohne erfolgreich eingesetzt, um russische Luftabwehrsysteme, Nachschubkonvois und vieles mehr zu zerstören. Der Einsatz der Drohne durch die Ukraine hat den russischen Präsidenten Wladimir Putin verärgert, schrieb Fehim Tastekin im Februar für Al-Monitor.

Wie die Ukraine ist auch Rumänien ein ehemaliges Mitglied der Sowjetunion, das sich in den letzten Jahrzehnten dem Westen zugewandt hat. Rumänien ist zusammen mit der Türkei Mitglied des NATO-Bündnisses.

Rumänien und die Ukraine sind nicht die einzigen ehemaligen Sowjetstaaten, die Drohnen erworben haben. Auch Kirgisistan erwarb 2022 die Bayraktar TB2. Insgesamt würden in 28 Länder weltweit Bayraktar-Drohnen exportiert.

Baykar hat auch mehrere Kunden in Afrika, darunter Äthiopien, Marokko, Tunesien und Togo. Am Dienstag wurde Baykar-CEO Haluk Bayraktar mit einer Staatsmedaille von Burkina Faso ausgezeichnet. Präsident Ibrahim Traore verlieh den Ordre de L’etalon Officier für Baykars Beitrag zur Sicherheit in Burkina Faso, berichtete die türkische Nachrichtenagentur Anadolu.

